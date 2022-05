Angriff in Linkenheim-Hochstetten: Teenie-Gruppe attackiert zwei Männer und raubt Silberkette

Eine unbekannte Personengruppe ( sechs bis sieben Personen) griff am Dienstag, gegen 17 Uhr, an der S-Bahnhaltestelle Grenzstraße in Linkenheim-Hochstetten zwei junge Männer im Alter von 23 und 19 Jahren an und raubte eine Silberkette. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Nach Angaben der Polizei habe die sechs- bis siebenköpfige Gruppe die Männer zunächst angesprochen und anschließend körperlich angegriffen. Dadurch wurden die zwei Männer leicht verletzt. Zeitgleich soll einer der Täter den 23-Jährigen nach Diebesgut durchsucht haben. Ein Anderer habe dem 19-Jährigen eine Silberkette entrissen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 17 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, trägt lockiges Haar und hat eine schlanke Figur. Er war mit einem weißen Pullover mit Kapuze, blauer Jeans bekleidet und führte eine kleine Tasche mit sich.

Der Zweite ist ungefähr 16 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und hat blondes Haar. Er trug eine Art Herrenhandtasche.

Der dritte Unbekannte ist zirka 13 Jahre alt, zwischen 165 und 170 cm groß, hat kurzes, lockiges, schwarzes Haar und trug einen Oberlippenbart.

Der vierte Gesuchte ist etwa 12 Jahre, ungefähr 170 cm groß und hat dunkles, lockiges, kurzes Haar. Er hatte ein weißes T-Shirt, blaue Jeans sowie schwarze Schuhe an. Von den weiteren Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie schlank sind. Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

