Altstadtfest Durlach 2022 findet statt: Spektakel feiert sein Comeback nach zwei Jahren Corona-Pause

Nach coronabedingter Zwangspause findet das 44. Durlacher Altstadtfest am 1. und 2. Juli 2022 wieder statt - in gewohnter Größe mit kulinarischen und musikalischen Highlights. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Offiziell wird das Altstadtfest in Durlach am Freitag, den 1. Juli, um 17 Uhr, vor dem Rathaus eröffnet.

Das Durlacher Altstadtfest 2022 darf - trotz Corona-Pandemie - stattfinden. Das heißt: Am 1. Juli wird das 44. Altstadtfest traditionell mit dem Fassanstich auf der Rathaus-Bühne eröffnet. 34 teilnehmende Vereine, Organisationen und Verbände haben an dem diesjährigen Programm, bestehend aus Live-Musik und verschiedenen kulinarischen Ständen, mitgewirkt. Am Samstag, um 16 Uhr, können Bands und Solokünstler außerdem ihr Können bei einem Talentwettbewerb unter Beweis stellen. Archivbild: Altstadtfest Durlach 2017 /© Paul Needham / www.paulneedham.de Bild: Paul Needham Das Altstadtfest Durlach wurde zum ersten Mal im September 1977 zur Einweihung der Fußgängerzone gefeiert. Vorsitzender der heutigen Arbeitsgemeinschaft Durlacher Altstadtfest ist heute der Rathaus-Vize Thomas Rößler. Neben dem Altstadtfest dürfen auch andere Feste in und um Karlsruhe wieder stattfinden.

