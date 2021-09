Alternativen trotz GDL-Streik: So komme ich trotzdem gut mit der Bahn durch Karlsruhe

S5/S51

Die Bahnen der S5/S51 verbinden den Karlsruher Stadtteil Grötzingen mit der Innenstadt. Über Berghausen und Söllingen enden die Bahnen in Pforzheim. in entgegengesetzter Richtung geht es nach der Station "Entenfang" weiter in Richtung Pfalz, dort endet die S5 in Wörth, die S51 in Germersheim. Als Alternative stehen ab Durlach die Linien 1,2 und 8 zur Verfügung. Der Bahnhof Durlach ist mit den Buslinien 31, 42 und 107 erreichbar.