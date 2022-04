Aggressiver 37-Jähriger randaliert mit 3 Promille in Karlsruher Südweststadt

Ein 37-jähriger Mann hat am vergangenen Montagabend in der Südweststadt randaliert und dabei zwei Autos und ein Praxisschild in der Südendstraße beschädigt. Außerdem soll er Diebesgut aus einem Restaurant bei sich geführt haben. Der Mann wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens über Nacht in Gewahrsam genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Randalierer gegen 20.30 Uhr zunächst an zwei geparkten Pkw die Außenspiegel ab und riss dann ein Schild an der Fassade einer Praxis ab, wobei ein Gesamtsachschaden von ungefähr 400 Euro entstand. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Störenfried kurz darauf am Kolpingplatz antreffen, wo er offenbar Gäste einer Außengastronomie belästigte. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksackes fanden die Beamten zudem mutmaßliches Diebesgut aus einem Restaurant. Ein Alkoholtest bei dem Aggressor ergab schließlich einen Wert von drei Promille. Da der 37-Jährige sich zudem auch gegenüber der Polizei aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

