Dem Bau eines neuen Landratsamt-Gebäudes liegt der Abriss des Alten zugrunde. Und zumindest der Rückbau ist bereits in vollem Gange. Parallel dazu wolle man im Laufe dieses Jahres auch einige Verträge bezüglich externer Mitarbeiter und Mieter im Gebäude aufsetzen.

Der aktuelle Sitz des Landratsamtes entlang der Kriegsstraße soll nach und nach zurück- und schließlich gänzlich abgebaut werden. Das wurde bereits Mitte des vergangenen Jahres beschlossen. Nun sollen nach einer Abstimmung des Kreistages am Donnerstag begonnen werden, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Nach dem Foyer soll auch die Inneneinrichtung zu demontiert werden.

Erste Abrissarbeiten am Gebäude selbst sollen im Herbst 2022 beginnen. Auch einige Gutachten wurden bewilligt, etwa die Aufnahme externer Verwaltungseinheiten oder Mieter ins Gebäude des Landratsamtes. Entsprechende Verträge sollen bis Juli ausgearbeitet werden.