Aufgrund von Wartungsarbeiten wird der Wattkopftunnel vom 19. bis zum 22. April über Nacht gesperrt.

Ab Montag dem 19. April wird der Wattkopftunnel bei Ettlingen im Zuge regelmäßiger Wartungsarbeiten gesperrt bis zum darauffolgenden Donnerstag. Die Sperrung ist nur in den Nachtstunden von 19: 30 Uhr bis 5:30 Uhr wirksam, so eine Pressemitteilung des Landkreises Karlsruhe. Autofahrer in Richtung Albtal werden angehalten, die ausgeschilderte Umleitung durch Ettlingen zu befahren.