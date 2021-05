Ab heute: Karlsruher Feuerwehr übt wieder in den Tunneln

In einer Pressemitteilung kündigten die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) an, dass am heutigen Montag, am Dienstag und am Mittwoch wieder Übungen der Karlsruher Feuerwehr im Bereich des Stadtbahntunnels und unterhalb der Kriegsstraße stattfinden. Wasser soll dabei nicht zum Einsatz kommen.

"Die Karlsruher Berufsfeuerwehr übt erneut parallel im Autotunnel Kriegsstraße und im Stadt-bahn- und Straßenbahntunnel: Am Montag, Dienstag und Mittwoch werden tagsüber einzelne Module mit allen Angehörigen der Berufsfeuerwehr beider Wachen geübt, um sich mit den beiden Tunnelbauwerken, ihren speziellen Gegebenheiten und dort möglicherweise auftretenden Szenarien vertraut zu machen", heißt es in der Pressemitteilung. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Das Wichtigste ist das Zusammenspiel" - Wie die Feuerwehr Karlsruhe die Herausforderung "Umzug" meistert Die Berufsfeuerwehr werde die Südröhre des Autotunnels Kriegsstraße über das in der Ludwig-Erhard-Allee liegende Tunnelportal anfahren. Die Übung im Stadtbahntunnel fände in der Haltestelle unter dem Europaplatz statt. An beiden Übungseinsatz-Orten soll aber "trocken“ geübt werden. Das heißt: Ohne Löschwasser.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden