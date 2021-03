Ab Donnerstag: Karlsruher Autokino öffnet seine Türen

Am Donnerstag, dem 25. März öffnet das Autokino Karlsruhe endlich wieder Türen. Die Karlsruher Kulturlandschaft steht weiterhin so gut wie still, doch nach dreimonatiger Pause nimmt das Karlsruher Autokino seinen Spielbetrieb erneut auf.

"Seit April letzten Jahres hat das Karlsruher Autokino bereits über 80.000 Zuschauer begeistert. Erst auf dem Messplatz inklusive Live-Veranstaltungen mit namenhaften Künstlern wie Bülent Ceylan und Pietro Lombardi und seit September dann bei XXXLutz Mann Mobilia. Aufgrund der derzeitigen Situation hat das Autokino seit Anfang Dezember pausiert, ist aber ab dem 25. März mit alten und neuen Filmen zurück", erklärt das Karlsruher Kammertheater in einer Pressemitteilung. Von Mittwoch bis Sonntag können Kinofans auf der 130 Quadratmeter großen Leinwand auf dem Parkplatz vonXXXLutz Mann Mobilia in der Durlacher Allee 109 dann endlich wieder Blockbuster genießen. Tickets können weiterhin nur online unter www.autokino-karlsruhe.de gekauft werden

