A5, Südtangente und Co: Diese (Groß-)Baustellen stehen 2022 in Karlsruhe an

Stadthalle: Wird wohl erst 2025 übergeben

Bild: Stadt Karlsruhe

Nach dem sich die Stadt vom eigentlichen Haustechnikplaner getrennt hatte und die Arbeiten zum Stillstand kamen, liegt nun eine Neukonzeption der Haustechnik vor, deren Entwurf bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll."Es kam zu erheblichen Änderungen im Planungs- und Leistungsumfang. Durch die Neukonzeption der Technik konnten Planungsdefizite ausgeräumt, die Anlagen in Dimension und Anzahl angepasst und damit auch klimaschutzrelevante und nachhaltige Lösungen berücksichtigt werden", erklärt die Stadt gegenüber ka-news.deDie Neukonzeption bedeutet aber auch, dass sich die Wiederaufnahme der Bautätigkeiten auf Mitte 2022 und die Fertigstellung auf 2024 verzögert. Die offizielle Übergabe soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 stattfindenAußerdem müssen aufgrund der Bauverzögerung bisher aus Bestand wiederverwendete Teile ersetzt werden, da die Nutzungsdauer inzwischen erreicht wurde. Dies betreffe zum Beispiel Veranstaltungstechnik wie Bühnenstrahler und Mischpulte, aber auch Möblierung und Küchengeräte.Während der Stillstandszeit sind zudem weitere Maßnahmen hinzugekommen:- Sanierung der undichten Gebäudefugen im Untergeschoss nach Wassereintritt- Austausch der teilweise undichten Fußbodenheizung in den kleinen Sälen und den Foyerbereichen der Untergeschosse und im Foyer des Erdgeschosses, da die maximale Lebensdauer erreicht ist- In Folge: Erneuerung der kompletten Bodenaufbauten in diesen Bereichen- Austausch der Kühlzellen aus hygienischen Gründen -Systemwechsel von Umluftkühlgeräten zu Kühldecken in Seminarräumen- Umplanung der Kubusecken mit Sprinklerung auf Grund von Bestandsdefiziten- Austausch der Lüftungskanäle und Einbauteile in den Sälen des Untergeschosses auf Grund von hygienischen und akustischen Bedenken- In Folge: Erneuerung der Unterdecken der Säle des Untergeschosses- Neubeschaffung des Mobiliars für die Säle, die Seminarbereiche und der Foyers- Digitale Counter am Empfang des Foyers des Erdgeschosses- Umbau der Baustelleneinrichtung für den ÖRK 2022- Verlängerung der Baustelleneinrichtung und der Standzeit der GerüsteIm Zuge der Neukonzeption der Technik sind folgende Maßnahmen hinzugekommen:- Reduzierung der Wärmelasten im Foyer durch Sonnenschutzfolie auf der Oberlichtverglasung- Brunnenwassernutzung als regenerativer Energieträger zur Gebäudekühlung-Anpassung der Medientechnik und des digitalen Audionetzwerkes an den Stand der Technik- Systemwechsel bei der Sprinklerung- Sprinklerung der Säle im Untergeschoss