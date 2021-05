80.000 Euro mit gefälschten Ausweis erbeutet: Karlsruher Polizei hofft bei "Aktenzeichen XY" auf entscheidenden Hinweis

Anfang Juli 2020 erbeutete ein bislang unbekannter Betrüger bei einem Karlsruher Kreditinstitut Bargeld in Höhe von 80.000 Euro, indem er sich mit einem gefälschten Personalausweis als vermeintlicher Kontoinhaber ausgab. Obwohl laut Polizei bereits kurz nach der Tat mit Aufnahmen der Überwachungskameras nach dem Unbekannten gefahndet wurde, konnte der Täter bislang nicht identifiziert werden. Die Ermittlungsbehörden hoffen nun mit Hilfe der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auf den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung.

"Der Täter suchte am Dienstag, 7. Juli 2020, am frühen Nachmittag die Filiale eines Kreditinstituts in Karlsruhe auf. Dort nannte er die Kontonummer eines gezielt ausgewählten Opfers und legte einen gefälschten Personalausweis mit dessen Daten, versehen mit eigenem Passbild vor. Zusätzlich trug der unbekannte Mann sehr wahrscheinlich eine Perücke und passte sich damit optisch seinem potentiellen Opfer an", erklärt die Polizei Karlsruhe den Tathergang in einer Pressemitteilung.

Weiter heißt es von der Polizei: "Nachdem es ihm hierdurch gelungen war, den Bankmitarbeiter von seiner falschen Identität zu überzeugen, erbeutete der Betrüger 80.000 Euro Bargeld. Aufgrund der vorliegenden Aufnahmen der Überwachungskameras sowie weiterer Erkenntnisse besteht der konkrete Verdacht, dass ein Zusammenhang zu ähnlichen Taten in Stuttgart, Heilbronn, Neckarsulm, Ludwigsburg, Düren, Berlin und zuletzt Freiburg besteht. Auch hierauf wird im Filmbeitrag eingegangen werden."

Bei der Tat am 7. Juli 2020 konnte der Unbekannte wird wie folgt beschrieben werden:

ca. 55 Jahre alt

etwa 185 cm groß, kräftige Statur

blaue Augen

trug zur Tatzeit eine Brille

fingerlanges, grau-weißes Haar (vermutlich eine Perücke)

bekleidet mit blauem Anzug und weißem Hemd

trug Mund-Nase-Maske und Handschuhe

Vom Betrugsdezernat der Karlsruher Kriminalpolizei befinden sich zur Verifizierung eingehender Hinweise während und nach der Sendung mehrere Ermittler in Bereitschaft. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe jederzeit unter 0721/666-5557 entgegen. Per E-Mail können Hinweise über karlsruhe.pp@polizei.bwl.de an die Ermittler gerichtet werden.