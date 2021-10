62-jährige Radfahrerin bei Unfall auf Wolfartsweierer Straße schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Einmündung Wolfartsweierer Straße in den Ostring wurde am Dienstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr die 62-Jährige die Wolfartsweierer Straße in Richtung Oststadtkreisel. An der Einmündung in den Ostring wollte sie geradeaus weiterfahren. "Ein 59-jährigerFahrer eines Transporters, der ebenfalls auf der Wolfartsweierer Straße in gleicher Richtung unterwegs war aber nach rechts in den Ostring abbiegen wollte, übersah die Radfahrerin wohl. Sie wurde durch den abbiegenden Lkw erfasst und stürzte zu Boden. Die Dame zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Transporter als auch das Fahrrad der Frau wurden leicht beschädigt", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

62-Jährige bei Unfall schwer verletzt