60.000 Euro Schaden: Mercedes Fahrer beschädigt Autos und Laternenmast in Rüppurr

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, mit einem Mercedes drei geparkte Autos in der Diakonissenstraße beschädigt und sind anschließend gegen einen Laternenmast geprallt. Zeugen konnten noch erkennen, wie die zwei Männer sich zu Fuß in Richtung Herrenalber Straße davonmachten und den Unfallwagen vor Ort stehenließen. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei sei der bislang unbekannte Mercedes-Fahrer gegen 04.30 Uhr in Richtung Herrenalber Straße unterwegs gewesen, verlor dann die Kontrolle über den Wagen und stieß mit drei geparkten Fahrzeugen zusammen. Erst ein Laternenmast brachte das Fahrzeug zum Stehen. Zwei männliche Personen gesucht "Zeugen konnten in der Dunkelheit lediglich erkennen wie zwei männliche Personen aus dem Auto ausstiegen und ohne sich um das angerichtete Trümmerfeld zu kümmern in Richtung Herrenalber Straße wegrannten. Während der Laternenmast erneuert werden muss, entstand an mindestens zwei Fahrzeugen Totalschaden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch eine Spezialreinigung der Fahrbahn notwendig. Der zurückgelassene Unfallwagen wurde abgeschleppt und sichergestellt", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 0721 944840 zu melden.

