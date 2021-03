5. Tag unter 100er Marke: Stadtkreis Karlsruhe darf ab Samstag wieder lockern

Lockerungen oder keine Lockerungen? Heute ist der fünfte Tag in Folge, an welchem die Karlsruher Inzidenz unter der 100er Marke liegt. Das heißt: Click & Meet und Co. dürften eigentlich wieder stattfinden. Nun ist auch die Bestätigung vom Landratsamt eingetroffen. Die besagt: Der Stadtkreis Karlsruhe darf wieder Lockerungen vornehmen. Der Landkreis bleibt hierbei außen vor. Mit einer Inzidenz von 112,6 liegt er deutlich über der 100er Marke.

Die 7-Tage-Inzidenz in Karlsruhe ist in den letzten Tagen ein gutes Stück gesunken. Laut dem aktuellsten Bericht des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg liegt diese aktuell bei 86,8 im Stadtkreis und 112,6 im Landkreis (Stand: Freitag, 26. März, 18 Uhr). Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter: Kommen am Samstag wieder Lockerungen in Karlsruhe? "Damit wird die sogenannte 'Notbremse', die seit Dienstag in Kraft war, aufgrund der rückläufigen Inzidenzwerte wieder zurückgenommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Karlsruhe. "Diesen Sachverhalt hat das Gesundheitsamt im Landratsamt Karlsruhe, wie in der Coronaverordnung des Landes vorgesehen, festgestellt und per Allgemeinverfügung bekanntgeben", heißt es in der Mitteilung weiter. Bild: Lena Kube Kurzum: Ab Samstag, den 27. März dürfen sich wieder zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen und der Einzelhandel darf wieder "Click and Meet“ anbieten. Darüber hinaus können Museen, Galerien sowie zoologische und botanische Gärten sowie Außen- und Innensportanlagen wieder öffnen. Aber: Diese Regelungen gelten ausschließlich für den Stadtkreis Karlsruhe.

