39-Jähriger randaliert in Karlsruhe und wird bei Festnahme von Polizeihund gebissen

Nachdem ein 39-Jähriger in einer Wohnung in Bulach randalierte und damit einen Polizeieinsatz auslöste, wurde der Mann festgenommen. Bei der Festnahme wehrte sich der Randalierer so sehr, dass ein Polizeihund eingesetzt werden musste. Dabei wurde der Festgenommene vom Hund in den Arm gebisseen.

der Vorfall ereignete sich laut Polizei Karlsruhe am Dienstag gegen 21.30 Uhr. "Der Mann hatte sich zuvor offenbar in der Wohnung einer Angehörigen aufgehalten und dort randaliert. Dabei stand er wohl unter der Beeinflussung berauschender Mittel. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und wehrte sich erbittert gegen seine Festnahme. Schließlich musste ein Polizeidiensthund eingesetzt werden, der den Aggressor in den Arm biss. Der 39-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon und weigerte sich zudem, sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

