Mutter und Kind tot in Karlsruher Wohnung aufgefunden

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe darüber, dass am heutigen Mittwoch, gegen Nachmittag, eine 34-Jährige und ihre 7-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung in der Oststadt aufgefunden wurden. Die Ursache des Todes wird derzeit noch untersucht.

"Eine 34 Jahre alte Frau und ihre 7-jährige Tochter wurden am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die Umstände dieser beiden Todesfälle. Ein durch die Mutter begangener 'erweiterter Suizid' ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen", heißt es in der Pressemitteilung.

