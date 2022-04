An einem einzigen Wochenende soll der Mann 260 Autos teils leicht, teils deutlich schwerer beschädigt haben. Nun soll er seine Straftaten vor der Polizei gestanden und sich gestellt haben. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Nachdem zwischen Freitag und Sonntag nach derzeitigen Schätzungen etwa 260 meist hochwertige Fahrzeuge im Bereich der Karlsruher Innenstadt zerkratzt beziehungsweise in sonstiger Weise beschädigt worden waren, stellte sich am Montagmorgen ein 28-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bei einer Polizeidienststelle und räumte die Sachbeschädigungen vollumfänglich ein, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zum Motiv gab der Beschuldigte an, persönliche Probleme und einen Neid auf Autobesitzer zu haben. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 500.000 Euro. Der Tatverdächtige ist in zurückliegender Zeit bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten und zuletzt im Juli 2021 aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden.