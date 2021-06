2,5 Promille: Unfall in Stupferich durch Trunkenheit am Steuer

Der Samstagmorgen hielt für die Karlsruher Polizei einen Einsatz aufgrund von Alkohol am Steuer bereit. Ein volltrunkener 30-Jähriger kam in Stupferich von der Fahrbahn ab und krachte in mehrere Bäume. Im Nachhinein stellte die Polizei fest, dass Trunkenheit nicht das einzige Verkehrsvergehen des Autofahrers war.

Ein offenbar betrunkener Autofahrer kam am Samstagmorgen auf der im Ortsteil Stupferich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Bäume. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt, wie die Polizei in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Grillplatz Stupferich Bild: Carmele/TMC-Fotografie Gegen 7 Uhr fuhr der 30 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Mokka auf der Kleinsteinbacher Straße, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er mit seinem Opel in ein angrenzendes Waldstück und beschädigt dabei mehrere Bäume. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille. (Symbolbild) Bild: pixabay.com@Pexels Der 30-Jährige musste die Beamten daraufhin mit auf das Revier begleiten, wo er erst einmal eine Blutprobe abgeben musste. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann wohl zudem ohne Führerschein unterwegs war.

