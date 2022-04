15 Streifenwagen: Person mit angeblicher Axt löst größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe aus

Weil ein Zeuge der Polizei Karlsruhe einen Mann in der Nähe eines Kindergartens in der Kaiserslauterer Straße mit einer Axt gesehen haben will, kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Nordweststadt.

Nach dem Eintreffen der Polizei stellten die Beamten einen - nach Angaben der Polizei - offensichtlich verwirrten 40-jährigen Mann mit freiem Oberkörper, der ein Fahrrad mitführte. Allerdings führte dieser keine Axt mit sich, sondern einen größeren Stock. Keine Axt im Spiel "Der Störenfried wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Karlsruhe-West verbracht. Hier leistete der Mann noch erheblichen Widerstand, wobei er selbst leicht verletzt wurde. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Ferner besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmittel stand", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige wohl gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad in einen Einkaufsmarkt in der Carl-Metz-Straße gefahren sei und dort mehrere Spirituosen entwendet habe. Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen übernommen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe war mit etwa 15 Streifenbesatzungen im Einsatz. Zeugen die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier-West unter 0721/666-36 11 in Verbindung zu setzen.

