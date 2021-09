15-Jähriger bedroht Passanten im Karlsruher Schlossgarten mit Spielzeugwaffe

Ein 15-Jähriger soll am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, zwei Park-Besucher im Schlossgarten mit einer Waffe bedroht haben. Als die verständigte Polizei den Jungen in der Zähringerstraße antreffen und kontrollieren konnte, führte er allerdings keine Waffe mit sich. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Waffe, die die Polizei später in der Nähe des Klimacamps ausfindig machen konnte, um eine sehr echt aussehende Spielzeugwaffe. Der 15-Jährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Nachdem einer der Betroffenen die Polizei verständigt und den Jugendlichen verfolgt hatte, konnten ihn Beamte des Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bei der Fahndung in der Zähringerstraße unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen stellen und kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt soll der 15-Jährige bereits keine Waffe mehr bei sich gehabt haben. "Haus des Jugendrechts" übernimmt weitere Ermittlungen "Er äußerte spontan, dass es sich lediglich um eine Spielzeugwaffe gehandelt habe, welcher er sich inzwischen entledigt hatte. Eine weitere Streife der Polizei konnte die im Raum stehende Schusswaffe schließlich im Karlsruher Schlossgarten in Nähe des Klimacamps sicherstellen", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei bestätigten sich die Angaben der auf den ersten Blick täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole. Nur ein orangefarbenes Plastikteil im Lauf habe darauf hingedeutet, dass es sich um ein Spielzeug handle. Der 15-Jährige wurde eingehend über die mit einer Anscheinswaffe verbundenen Gefahren aufgeklärt und anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ihm nehmen sich nun die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Sachbearbeiter vom "Haus des Jugendrechts" an. Über die Motivlage sollen bislang keine Erkenntnisse vorliegen.

