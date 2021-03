Politik statt Party: Alena Trauschel aus Ettlingen ist die jüngste Abgeordnete im neuen Landtag

Freunde, Feiern, Studieren. So sieht häufig der Alltag von jungen Studenten aus. Doch statt Semesterpartys standen bei Alena Trauschel politische Themen auf dem Plan. Denn seit 2017 ist die Studentin der Volkswirtschaftslehre nicht nur für die FDP in Ettlingen tätig, sondern darf jetzt auch als frischgebackene Abgeordnete nach Stuttgart gehen. Damit ist Trauschel die jüngste weibliche Abgeordnete im neu gewählten Landtag von 2021. Doch die Jungpolitikerin sieht ihr Alter keineswegs als Hindernis.

Baden-Württemberg hat seinen neuen Landtag gewählt. Doch nicht nur Alexander Salomon und Ute Leidig haben es für die neue Regierung bis nach Stuttgart geschafft. Auch Alena Trauschel, die für den Wahlkreis Ettlingen ins Rennen ging, hat sich einen der heiß begehrten Sitzplätze gesichert.

Doch damit nicht genug: Mit ihren 22 Jahren ist Alena Trauschel die jüngste weibliche FDP-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. So richtig realisieren kann sie ihren neuen Job allerdings noch nicht.

Ein Wahl-O-Mat Test führt sie zur FDP

Angefangen habe alles bereits im Jahr 2017, als die FDP "so ziemlich die uncoolste Partei war, die es damals gab." Nach der letzten Abiturprüfung beschließt Trauschel, dass sie sich politisch engagieren möchte.

"Damals dacht ich mir, wenn ich schon frei von den schulischen Pflichten bin, kann ich mich auch für noch mehr Freiheiten einsetzen", so Trauschel im Gespräch mit ka-news.de. Ein Durchlauf beim Wahl-O-Mat soll indessen Abhilfe schaffen - und führt sie direkt auf die Spuren der FDP und zu den Jungen Liberalen (JuLi). Schnell steigt sie zur Beisitzerin des Bundesvorstandes und zur Kreisvorsitzenden der "JuLis" auf, arbeitet 40 Stunden die Woche ehrenamtlich.

Themenschwerpunkt: Schule

Doch apropos Schule: So jung Trauschel auch sein mag, bei ihren Themenschwerpunkten versteht sie keinen Spaß. Allen voran: die Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Denn da gebe es ihre Ansicht nach auf jeden Fall Aufholbedarf - und das schon vor Corona-Zeiten. "Die Schule ist kein Ort, an dem man sich nur kurz aufhält, sondern zum Teil länger als im eigenen Zuhause. Trotzdem herrschen dort noch Zustände wie vor 50 Jahren", so Trauschel.

Der Grund: Viele Schüler wüssten zum Beispiel nicht, wie nach einem Ausbildungsplatz gesucht wird. Einige Schulen seien heruntergekommen, oft gebe es Kommunikationsprobleme zwischen den Lehrern vor Ort und dem Land.

Für die neue Abgeordnete sei hier vor allem das Problem, dass Bürger und Politik statt zusammenzuarbeiten "weit voneinander entfernt" seien. "Die Politik soll doch für die Bürger da sein und nicht umgekehrt", erklärt sie gegenüber ka-news.de.

So will sich die 22-Jährige unter anderem dafür stark machen, dass der Orientierungsplan des Kultusministeriums verpflichtend wird und die Schulautonomie auf kommunaler Ebene durchsetzen. Denn: Niemand wisse besser darüber Bescheid, was die Schulen brauchen, als die Lehrkräfte vor Ort.

"Es gibt keine Mandatsvorgabe für Dummies"

Da stellt sich aber die Frage: Kommen bei dem Vorhaben nicht die Freunde und das Studium zu kurz? Trauschel sieht darin aber weniger ein Problem.

Zum einen, da sie mit ihrem 40-Stunden Ehrenamt plus 450 Euro Minijob neben dem Studium durchaus wisse, was Stress bedeutet. Zum anderen da viele ihrer Freunde, die genauso politisch aktiv sind. Feiern wird da eher zur Nebensache.

"Für meine Freunde und für mich war es vor Corona normal, sich auch privat über politische Themen auszutauschen", erklärt sie während des Telefon-Interviews. "Wir sind aber immer lieber in Bars gegangen, als in Clubs."

Kurzum: Ihren Lebensstil sieht die 22-Jährige durch das Amt im Landtag nicht bedroht. Ebenso wenig zeigt sich Trauschel vor ihrer neuen Aufgabe nervös oder gar eingeschüchtert. Schließlich sei es wichtig, "sämtliche, Perspektiven mit einzubringen" und einen "fairen Diskurs zu fahren", so die Jungpolitikerin.

"Es gibt ja keine Politiker-Ausbildung, keine 'Mandatsvorgabe für Dummies', sondern man lernt im Verlauf der Zeit, wie Politik gemacht wird. Ich persönlich freue mich auf diese Herausforderung und bin gespannt, was auf mich zukommt."