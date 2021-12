Impfen an Silvester: Landratsamt Karlsruhe stellt zusätzliche Termine ein

Nachdem die Impfaktionen an den Weihnachtsfeiertagen sehr erfolgreich verliefen, sollen auch über Neujahr weitere Impftermine in den Kreisimpfstützpunkten um Karlsruhe stattfinden. Für diese sind an den Standorten Ettlingen, Bruchsal, Graben-Neudorf und Bretten zusätzliche Termine eingestellt worden. Das teilt das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Auch für die erste Woche im neuen Jahr sollen bereits weitere Termine an allen vier Impfstützpunkten eingestellt worden sein. Die Terminbuchung läuft über die interaktive Online-Karte unter www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus.

