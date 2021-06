Tarifverhandlungen im Busgewerbe: ver.di ruft zum Warnstreik in Ettlingen auf

In den Tarifverhandlungen für das private Omnibusgewerbe zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband von Baden-Württemberg WBO fand am Dienstag, 15. Juni virtuell die dritte Verhandlungsrunde statt. Nachdem die Arbeitgeber wohl erneut kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hatten, hat die Tarifkommission beschlossen, ab nächster Woche zu ersten Warnstreiks aufzurufen.

Hanna Binder, ver.di Verhandlungsführer erklärt dazu in einer ver.di-Pressemitteilung: "Die Beschäftigten im Omnibusverkehr waren in der gesamten Pandemie jeden Tag unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen und hohem Risiko für die Fahrgäste im Einsatz. Die ausufernden Standzeiten der Busse müssen jetzt endlich als Arbeitszeit anerkannt werden. Jetzt werden wir ein erstes Signal an die Arbeitgeber senden, dass die Beschäftigten für ihren Einsatz in der Pandemie und im Alltag deutlich mehr erwarten."

Deshalb wird ver.di am Mittwoch, 16.Juni bei der Firma Hagro Transbus Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Straße 1, 76275 Ettlingen ab 3 Uhr bis Donnerstag 3 Uhr zum Warnstreik aufrufen.

Betroffen sind von den Verhandlungen rund 9.000 Fahrer der privaten Omnibusunternehmen in ganz Baden-Württemberg. Die Verhandlungen werden am Samstag, 26. Juni, fortgesetzt, erstmals in der laufenden Runde in Präsenz.