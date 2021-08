Lkw geht in Flammen auf: A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt aktuell teilweise gesperrt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ist auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord ein Lkw in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist daher aktuell teilweise gesperrt.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

