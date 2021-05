Zufall? Abiturprüfung in Ettlinger Schule wegen brennendem Mülleimer abgebrochen

Pünktlich zur Abiturprüfung wurde am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, in einer Schule in Ettlingen ein brennender Mülleimer gemeldet. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, die rund 170 Schüler blieben unverletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

"Ein brennender Papiereimer in einer Toilette einer Realschule/Gymnasium in Ettlingen konnte am Mittwochmittag rasch entdeckt und noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Brand wurde gegen 12.15 Uhr gemeldet. Alle 170 Schüler konnten das Gebäude unverletzt verlassen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe. Zu diesem Zeitpunkt fanden vor Ort Abiturprüfungen statt, die abgebrochen werden mussten. Nach Angaben der Polizei sei der Papiereimer von einer bislang unbekannten Person angezündet worden. Es entstand ein geringerer, nicht näher genannter Sachschaden.

