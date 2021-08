Zähne ausgeschlagen und Gesicht verletzt: Radfahrer prallt in Ettlingen mit 5-Jähriger zusammen - und fährt davon

Am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, ereignete sich in der Karlsruher Straße in Ettlingen ein Unfall zwischen einem fünfjährigen Mädchen und einem bislang unbekannten Radfahrer. Dabei zog sich das Kind Verletzungen im Gesicht zu und verlor zwei Zähne. Der Radfahrer fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen, obwohl die Mutter den Unfall beobachten- und sogar kurzzeitig mit ihm sprechen konnte. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige erstattet.

Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich der Unfall gegen 18.20 Uhr an der Karlsruher Straße auf Höhe der Hildastraße ereignet. Dabei sei ein 5-jähriges Mädchen auf den Geh- und Radweg in Richtung Schillerstraße gerannt, als ein Fahrradfahrer, der in stadtauswärtige Richtung fuhr, mit dem Kind zusammenstieß. Durch den Aufprall sei das Kind auf den Boden gestürzt, wobei es sich Verletzungen im Gesicht zuzog. "Die Mutter des Mädchens konnte den Unfall beobachten und anschließend kurz mit dem Radfahrer sprechen. Dieser entfernte sich jedoch dann, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei der ärztlichen Untersuchung des Kindes wurde neben leichten Verletzungen im Gesicht auch der Verlust von zwei Zähnen festgestellt. Die Mutter zeigte den Vorfall danach bei der Polizei an", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Gegen den Fahrradfahrer wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Täterbeschreibung: Mit Rennrad unterwegs

Fahrradbekleidung in Form einer gelben, bis zu den Knien reichenden Hose, einem rot-schwarzen Shirt, Handschuhen und einem Helm

Zirka 35-40 Jahre alt

Zirka 180 cm groß

Sportliche Figur

Blonde Haare Hinweise auf den Radfahrer nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter Telefonnummer 07243 32000 entgegen.

