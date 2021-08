Wegen Überholmanöver: Ein Toter und zwei schwer Verletzte bei Unfall in Ettlingen-Oberweier

Ein 20-jähriger Motorradfahrer fuhr am Montag, gegen 18.10 Uhr, von Ettlingen in Richtung Malsch auf der L607, als er bei einem Überholmanöver mit dem Wagen eines entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrers zusammenprallte. Daraufhin geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, das von einer 78-jährigen Frau gelenkt wurde. Der 30-Jährige verstarb kurz darauf im Krankenhaus, der Motorradfahrer und die 78-Jährige überlebten schwer verletzt. Die Fahrbahn musste infolgedessen bis 23 Uhr abgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgibt, befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer am Montag, gegen 18.10 Uhr, die L 607 von Ettlingen in Richtung Malsch. Kurz nach Oberweier überholte er einen Renault Zoe und einen VW Sharan, prallte beim Überholmanöver jedoch frontal mit dem Renault Twingo eines entgegenkommenden 30-jährigen Mannes zusammen.

L607 bis 23 Uhr gesperrt

"Durch die Kollision geriet der Renault Twingo auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem überholten VW Sharan zusammen, der von einer 78-jährigen Frau gesteuert wurde. In Folge der Kollision geriet der Renault Twingo in Brand. Der Motorradfahrer prallte noch seitlich gegen den bereits überholten Renault Zoe und schleuderte dann von der Straße", heißt es in der Mitteilung weiter.

Während der Fahrer des Renault Twingo tödlich verletzt wurde, wurden der Motorradfahrer und die 78-jährige Fahrerin des VW Sharan zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Renault Zoe blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und weitere Maßnahmen musste die L 607 bis kurz vor 23 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 38.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe aufgenommen.