Wattkopftunnel bei Ettlingen für Verkehr wieder freigegeben

Die Bauarbeiten am Wattkopftunnel in Ettlingen sind früher abgeschlossen als gedacht. Das gab das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Der Tunnel wurde am 14. März im Zuge von technischen Nachrüstungsarbeiten für den Verkehr gesperrt und sollte erst zum 27. März wieder freigegeben werden. Stattdessen konnte die Freigabe bereits am heutigen Freitagvormittag, 25. März, erfolgen.

Die noch ausstehenden Restleistungen werden ohne Eingriff in den Verkehr, beziehungsweise während der planmäßigen nächtlichen Tunnelrevision, in der Zeit von Montag, 4. April bis Freitag, 8. April 2022, durchgeführt.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden