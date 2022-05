Polizei gibt Entwarnung: Angeblicher Amoklauf an Ettlinger Schule bestätigter Fehlalarm

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagnachmittag aufgrund eines Amok-Fehlalarms am Albertus-Magnus-Gymnasium in Ettlingen. Wie die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen bestätigt, liegen keine Hinweise auf eine Gefahrenlage vor.

Freitag 06. Mai 08:07 Amoklauf an Ettlinger Schule? Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde kurz nach 14 Uhr von einer bislang unbekannten Person der Amok-Alarm im Albertus-Magnus-Gymnasium ausgelöst. Da von einem Echtalarm ausgegangen werden musste, wurden zahlreiche Polizeistreifen an das Schulzentrum am Horbachpark entsandt. In der Folge wurde der Gebäudekomplex zunächst umstellt und anschließend vollständig durchsucht. Bild: Thomas Riedel Dabei wurden sukzessive die noch in den Schulräumen verbliebenen Klassen von den Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet. Insgesamt wurden so etwa 500 Personen aus der Schule verbracht. Mehrere Kinder mussten aufgrund der belastenden Situation im Anschluss an die Evakuierung von besonders geschulten Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes betreut werden. Keine Hinweise auf Gefahr Gegen 17:30 Uhr waren die Durchsuchungsmaßnahmen beendet. Es konnten keine Hinweise auf eine Gefahrenlage erlangt werden. Eine Gefahr bestand somit zu keiner Zeit. Der gesamte polizeiliche Einsatz wurde kurz darauf beendet. Insgesamt waren, mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei, über 100 Polizeibeamte am Einsatz beteiligt. Zudem war der Rettungsdienst mit drei Rettungswagenbesatzungen, einem Notarzt sowie einem Organisationsleiter und der DRK-Bereitschaft im Einsatz. Donnerstag 05. Mai 16:32 Amoklauf an Ettlinger Schule? Der Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen. Amoklauf-Alarm an Ettlinger Schule



