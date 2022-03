150.000 Euro Sachschaden bei Brand einer Lagerhalle in Ettlingen - Löscharbeiten gestalten sich schwieirg

Ein Feuer in einer Lagerhalle am Ettlinger Seehof sorgte am Freitagmorgen für einen Sachschaden von rund 150.000 Euro. Aktuell ist die Feuerwehr vor Ort und ist weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt.

"Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und haben die Lage im Griff. Durch das in der Lagerhalle untergebrachte Strohlager gestalten sich die Löscharbeiten als recht aufwendig und dauern derzeit noch an. Rund 400 in der Halle befindliche Strohballen wurden nach und nach aus dem Lager transportiert. In der Scheune untergebrachte Rinder wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit noch an", die Polizei in einer Pressemitteilung. Alle Bilder zum Brand: Hallenbrand Ettlingen Seehof



