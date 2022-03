Weißer LKW in Philippsburg-Rheinsheim gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Drei bislang unbekannte Täter sollen am Freitagabend in Philippsburg-Rheinsheim einen LKW samt Anhänger in einem Wert von zirka 150.000 Euro gestohlen haben. Das berichtet das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Die Polizei Bruchsal bittet um Zeugenhinweise.

Die Diebe öffneten hierzu das Fahrerhaus und manipulierten die Telematik sowie die Ortungsmöglichkeiten am Lkw. Beschreibung: Bei dem LKW handelt es sich um einen DAF Truck, Typ XF 530 FT.

Amtliches Kennzeichen KA-M 9987, in der Farbe Weiß.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Schmitz Cargobull, ebenfalls in Weiß. Von den Tätern fehle bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/7260 auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist. Ein Bild liegt der Redaktion leider nicht vor.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden