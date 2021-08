Streit in Ubstadt-Weiher eskaliert: 29-Jähriger erschießt den eigenen Bruder

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung hervorhebt soll am Samstagnachmittag, gegen14.25 Uhr, ein 28-Jähriger Mann in einem Treppenhaus in Ubstadt-Weiher von seinem 29-jährigen Bruder erschossen worden sein. Anschließend soll der Täter versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Warum die Situation derart eskalierte, ist bislang unklar.

Nach ersten Ermittlungen soll es im Treppenhaus des gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhauses gegen 14.25 Uhr zu dem folgenschweren Streit unter den beiden Sportschützen gekommen sein, dessen Hintergründe derzeit noch völlig unklar sind. Schusswaffen, Munition und Projektile wurden vor Ort sichergestellt. Aktuell sind Ermittler des Kriminalkommissariats Bruchsal zusammen mit Kriminaltechnikern und der Gerichtmedizin noch mit der Klärung eines möglichen Tatablaufes und der Hintergründe beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat darüber hinaus die Obduktion des 28-jährigen Opfers angeordnet. Die Motivlage und der genaue Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden