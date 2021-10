Nach Hinweisen aus der Bevölkerung: 25-Jähriger wegen Drogenhandel in Kronau verhaftet

Weil die Polizei eine Cannabis-Anlage mit rund 80 Pflanzen sowie fast zwei Kilo Marihuana in seiner Wohnung entdeckte, ist ein 25-Jähriger aus Kronau (Kreis Karlsruhe) in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Montag fanden die Ermittler zudem zwei Kilo Amphetamine sowie weitere Beweismittel bei dem Verdächtigen. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen. Die Ermittlungen dauerten an, wie es weiter hieß.

Bei der Polizei waren zuvor Hinweise eingegangen, welche auf einen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln durch den Beschuldigten hindeuteten.

