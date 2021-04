Tödlicher Unfall bei Forst: Motorrad und Auto beginnen nach Kollision zu brennen

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall mit einem Auto in er Nähe von Forst tödlich verletzt worden. Dabei verhakte sich das Motorrad in einem Kreuzungsbereich im Auto und beide Fahrzeuge fingen an zu brennen, wie die Polizei Karlsruhe am Abend mitteilte.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, die 25 Jahre alte Autofahrerin kam mit Verbrennungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Auch ihr Lebensgefährte und ein sechsjähriger Sohn kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein fünfjähriger Sohn blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt.

