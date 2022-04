Mit drei Promille in Bretten unterwegs: Autofahrer bleibt in Bach stecken

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Bretten mit drei Promille Alkohol im Blut mit seinem Fahrzeug in einem Bach gelandet.

Eine Zeugin beobachtete nach Polizeiangaben vom Montag, wie der alkoholisierte Fahrer bei einem Wendemanöver in einen Bach fuhr und offensichtlich in der Folge stecken blieb. "Er muss mit einem längeren Führerscheinentzug rechnen", stellte ein Polizeisprecher in seiner Pressemitteilung fest.

