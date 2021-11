Mit 2,4 Promille: 18-Jähriger beißt Polizisten in den Unterarm

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Bruchsaler John-Deere-Straße ein Beamter des Polizeireviers Bruchsal von einem 18-Jährigen gebissen und leicht verletzt.

"Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der junge Mann wegen vorausgegangener Sachbeschädigung zum Polizeirevier gebracht werden. Im Laufe des Transportes in einem Streifenwagen biss der 18-Jährige den Polizisten in den Unterarm und ließ erst nach körperlicher Gegenwehr wieder los. Der Streifenbeamte musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab, dass der 18-Jährige rund 2,4 Promille intus hatte", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe.