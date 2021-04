E-Klasse in Bruchsal gestohlen und Unfall verursacht: Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Montag "zu unbestimmter Zeit nach 18.30 Uhr" in der Straße "Belvedere" in Bruchsal eine Mercedes E-Klasse entwendet wurde, war eben dieser Wagen gegen 23.15 Uhr in einen Unfall verwickelt, der sich zwischen Bruchsal und Zeutern ereignete. Der Wagen wurde nach dem Unfall ohne Kennzeichen sichergestellt. Der Täter konnte flüchten. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei kam das Auto nach dem Unfall "alleinbeteiligt an der Böschung der Gegenfahrspur zu stehen", wobei ein Totalschaden von etwa 2.000 Euro zu zustande kam. An dem Auto fehlten außerdem die Kennzeichen. Diebstahl- und auch Unfallzeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der 07251 7260 zu melden.

