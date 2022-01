Vielzahl an Tagestouristen sorgt für Verkehrschaos: Polizei sperrte am Wochenende B500 im Schwarzwald

Am vergangenen Wochenende wurde erneut ein erhöhter Zulauf in den Höhengebieten des Schwarzwalds im Bereich des Mummelsees festgestellt werden. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kam es laut Polizei aufgrund der Vielzahl an Tagestouristen teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen entlang der B500, welche Straßensperrungen der Zufahrtsstraßen von Bühlertal nach Unterstmatt und zwischen Gernsbach und dem Bereich Kaltenbronn zufolge hatten.

Auch künftig läge das Hauptaugenmerk der Polizei und der weiteren beteiligten Behörden auf der Freihaltung der Zufahrts- und Rettungswege. "Die eingesetzten Kräfte des Polizeipräsidium Offenburg bearbeiteten über 30 Notrufe und mehrere Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit der Verkehrssituation. Über 200 Verkehrsteilnehmer erwartet aufgrund festgestellter Verstöße nun ein entsprechendes Bußgeld", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

