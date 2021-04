Nicht ins Wohnheim zurückgekehrt: 13-jährige aus Gernsbach vermisst

Seit Samstag, den 3. April, wird die 13-jährige Nicoleta-Diana G. aus Gernsbach vermisst. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg sei das Mädchen nicht wie vereinbart in Wohnheim in Gernsbach zurückgekehrt.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte das Mädchen am vergangenen Samstag nicht wie vereinbart am Nachmittag in ihr Wohnheim in Gernsbach zurück. Ihr aktueller Aufenthalt oder mögliche Hinwendungsorte sind nicht bekannt" heißt es in der Pressemitteilung.

Beschreibung der Vermissten:

Braune Augen

Lange dunkelbraune Haare

152 cm groß, etwas 62 kg,

Spricht Deutsch mit Akzent.

Zuletzt war das Mädchen mit einer heller Jeans, einem neon-grünen Top und einer schwarz-weißen Trainingsjacke der Marke 'Snipes' bekleidet.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen genommen