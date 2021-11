Messerangriff in Durmersheim: Junger Mann wegen versuchten Totschlags verhaftet

Am frühen Morgen kam es in Durmersheim zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Ein Mann wurde mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Gegen den Täter wurde ein Haftbefehl erlassen.

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 0.30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Durmersheim zu einer Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Mann soll nach den bisherigen Erkenntnissen einen 27-Jährigen mit zwei Messern attackiert und, um ihn zu töten, auf ihn eingestochen haben, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg und der Staatsanwaltschaft Baden-Baden hervorgeht.

Glücklicherweise haben die Arbeitsjacke und das darin befindliche Mobiltelefon des Geschädigten verhindert, dass die Messerstiche in den Körper eingedrungen seien.

(Symbolbild) Bild:

Obwohl mehrere Personen zunächst den Beschuldigten von weiteren Attacken abgehalten haben und der Geschädigte geflüchtet sei, habe der Beschuldigte ihn verfolgt, bis der Geschädigte in einem durch Metallgitter gesicherten Raum Schutz gefunden habe. Das Amtsgericht Baden-Baden erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte wurde am späten Nachmittag in einer Justizvollzugsanstalt gebracht.