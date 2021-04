Evakuierung in Baden-Baden? Mögliche Fliegerbomben in Grünanlage gefunden

Im Wörthböschelpark in Baden-Baden sollen möglicherweise bis zu vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, müssten - je nach Größe der Bombe - zwischen 2.000 und 3.000 Menschen für die Entschärfung ihre Häuser verlassen. Ob es soweit kommt, werde sich in den kommenden Tagen herausstellen. Eine Evakuierung sei dann für den 9. Mai geplant, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag.

Die Grünanlage liegt in einem Gebiet, über dem während des Krieges nachweislich Fliegerbomben abgeworfen worden waren. Das werde durch Luftbilder aus der Zeit belegt. Wegen bevorstehender Bodenarbeiten in dem Gebiet - der Park soll unter anderem einen neuen Spielplatz erhalten - hatte die Stadt über eine Fachfirma deshalb vorsichtshalber Sondierungen veranlasst. Vier "kritische Punkte" hätten sich dabei ergeben. Nun soll der Boden an diesen Stellen vorsichtig aufgegraben werden. "Wenn wir großes Glück haben, dann war es falscher Alarm", so der Stadtsprecher weiter. Werden jedoch Blindgänger entdeckt, wird am 9. Mai ab 8 Uhr evakuiert.

