Jahn Regensburg gelang es, in der zweiten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen.

Ein verschenkter Sieg? Karlsruher SC kommt in Regensburg zu einem 2:2

Nach einer 2:0-Führung hat der Karlsruher SC einen Sieg bei Tabellenführer SSV Jahn Regensburg noch verpasst. Die Badener kamen am Samstag zu einem 2:2 (1:0) beim Überraschungsteam der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 8790 Zuschauern brachten Marvin Wanitzek (14. Minute) und Marco Thiede (51.) die lange spielbestimmenden Karlsruher in Führung. Nach dem Einsatz des Video-Schiedsrichters gelang Andreas Albers (56./Handelfmeter) der Anschluss. Nur zwei Minuten später stellte Benedikt Gimber (58.) den Ausgleich her. Der Jahn bleibt erstmal Tabellenführer, der KSC verpasste seinen vierten Saisonsieg.

Die Regensburger kamen lange Zeit gar nicht ins Spiel. Die Karlsruher ließen die Hausherren mit cleverem Pressing nicht zur Entfaltung kommen. Die Umschaltaktionen des Jahn verpufften förmlich. So erzielte Wanitzek früh die verdiente Führung für die tonangebenden Karlsruher. Nach dem Wechsel legte Thiede gegen eine mäßig verteidigende Regensburger Abwehr sogar nach. Marvin Wanitzek war schon zu Anfang der Partie Torjäger. Bild: Mia Dann kam der Umschaltmoment für den Jahn: KSC-Verteidiger Christoph Kobald bekam den Ball im Strafraum an die Hand, der Videoreferee entschied auf Elfmeter. Albers und dann auch Gimber trafen für die spät aufgewachten Oberpfälzer. Alle Bilder zum Karlsruhe - Regensburg Spiel: Karlsruher SC gegen Jahn Regensburg



