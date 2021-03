Wilder KSC-Krimi in Paderborn: Karlsruher können nach knappem 2:2 nur einen Punkt retten

Der Karlsruher SC hat im Kampf um den Anschluss an das Spitzen-Quartett in der 2. Fußball-Bundesliga zwei wichtige Punkte verpasst. Der Tabellenfünfte kam am Freitagabend gegen den SC Paderborn nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Zwar blieb der KSC damit dennoch im vierten Spiel in Serie unbesiegt, konnte den Rückstand auf den Relegationsrang aber nur auf vier Punkte verkürzen. Die seit drei Heimspielen sieglosen Ostwestfalen hingegen stecken mit 34 Punkten im Tabellenmittelfeld fest. Der auf drei Positionen veränderte KSC startete furios. Mit seinem 50. Zweitligatreffer brachte Philipp Hofmann die Gäste mit 1:0 in Führung. Der KSC dominierte die Partie gegen die erstmals ohne den gesperrten Abwehrchef Uwe Hünemeier angetretenen Paderborner. Philipp Hofmann (KSC 33) Bild: Carmele/TMC-Fotografie Doch Dennis Srbeny (54.) und Chris Führich (69.) drehten die Partie zugunsten der im zweiten Abschnitt verbesserten Gastgeber. Hofmann vergab für Karlsruhe einen Strafstoß (88.), ehe Babacar Gueye (90.+2) noch der verdiente Ausgleich gelang.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden