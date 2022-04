Der KSC und Fortuna Düsseldorf trennen sich mit 2:2: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einer schwachen Karlsruher ersten Hälfte, in der Ginzek (31.) und Hennings (37.) die Gäste in Führung brachten, steigerte sich der KSC nach etwa einer Stunde. Wanitzek traf nach einem Foul an Gordon vom Punkt (65.) und Hofmann mit einem Distanzschuss auf Vorlage von Goller zum Ausgleich (82.). Der Liveticker zum Nachlesen.

Schlusspfiff Es bleibt beim 2:2 Das Spiel ist aus. 90. Minute+3 Einwurf O'Shaughnessy Zuerst sieht der Düsseldorfer Trainer Gelb. Dann schleudert der KSC-Innenverteidiger den Ball ins Zentrum, Fortuna kann aber klären. 90. Minute+3 Gordon verpasst Es läuft bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. 90. Minute+2 Freistoß für den KSC Prib trifft Gondorf im Mittelfeld. Es gibt noch einmal Freistoß für die Gastgeber. 90. Minute+1 Wechsel bei Düsseldorf Klarer kommt für Narey. 90. Minute Wie lang gibt es obendrauf? Hoffmann sieht die Gelbe Karte. Es dürfte mindestens noch drei Minuten Nachspielzeit geben. 89. Minute Gute Chance auf das 3:2 Gondorf dringt von rechts in den Strafraum ein und bedient Wanitzek. Der kommt jedoch nicht zum Abschluss. Da war mehr drin! 88. Minute Gordon kampfstark Der Innenverteidiger schmeißt sich mal wieder in jeden Ball und hat zudem den Elfmeter vor dem 1:2 herausgeholt. 87. Minute Keine Gefahr Das war nichts. Fortuna wechselt. Appelkamp und Bodzek gehen, Tanaka und Peterson kommen 86. Minute Freistoß für den KSC De Wijs stützt sich bei Hofmann auf. Es gibt Freistoß aus etwa 35 Metern. 86. Minute KSC will mehr Die Karlsruher spielen weiter nach vorne. Sind hier sogar drei Punkte drin? 84. Minute Fans sind aus dem Häuschen Was für ein Willkommensgeschenk für die organisierte Fanszene! 82. Minute Hofmann gleicht aus!! Goller dribbelt in den Strafraum und legt auf Hofmann zurück. Der schweißt die Kugel aus 16 Metern genau neben den Pfosten! 2:2!! 82. Minute Gordon ins Gesicht von Hoffmann Da hat der Innenverteidiger Glück. Er trifft seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht, eine klare Rote Karte ist das nicht. 81. Minute Neues System Die Karlsruher spielen jetzt mit Schleusener und Hofmann vorne, Jakob und Goller decken die Flügel ab. 80. Minute Wechsel beim KSC Jakob kommt für Breithaupt. 79. Minute Gute Gelegenheit für den KSC Goller hat auf rechts ganz viel Zeit und bringt den Ball flach ins Zentrum. Ein Düsseldorfer fälscht die Hereingabe leicht ab, Gondorf kommt gerade so nicht zum Abschluss. 77. Minute Entlastung der Düsseldorfer Die Gäste halten den Ball jetzt lange in den eigenen Reihen und die Karlsruher damit von dem eigenen Tor weg. 75. Minute Goller zu weit Nach einem Fehler von Bozek will Wanitzek einen Doppelpass mit Goller spielen, der ihn etwas zu steil schickt. Der Ball landet im Aus. 74. Minute Wechsel bei Fortuna Ginzek verlässt das Feld. Iyoha ist neu im Spiel. 72. Minute Ganz anderes Spiel jetzt Der KSC agiert nun deutlich druckvoller als in der ersten Stunde. 70. Minute KSC fordert Elfmeter Wanitzek bringt die Ecke von rechts, Gordon scheint von hinten gestoßen worden zu sein. Das war aber zu wenig für einen Elfmeter. 69. Minute Heise mit Langholz Von der Mittellinie flankt der Linksverteidiger. Kastenmeier verschätzt sich und so wird es gefährlich. Thiede kommt neu für van Rhijn ins Spiel. 68. Minute Fans sind wieder da Jetzt ist natürlich wieder Stimmung im Wildpark. Geht hier noch was für die Karlsruher?? 67. Minute Patzer von de Wijs Vor seinem Foulspiel hatte der Düsseldorfer Verteidiger versucht, den Ball ins Toraus laufen zu lassen. Gordon spritzte dazwischen und holte sich die Kugel, bevor ihn der Düsseldorfer von den Beinen holte. 65. Minute Wantzek trifft!! Locker in die Mitte. Nur noch 1:2 aus KSC-Sicht. 65. Minute Elfmeter KSC!! De Wijs trifft Gordon klar von hinten, Strafstoß! 64. Minute Gefährliches Spiel von Hoffmann Der Düsseldorfer Hoffmann streckt sein Fuß gefährlich nahe an den Kopf des Karlsruher Hofmanns. Der resultierende Freistoß bringt jedoch nichts ein. 62. Minute Narey drüber Auch der ehemalige Hamburger ist ein ständiger Unsicherheitsfaktor aus Sicht des KSC. Der Rechtsaußen versucht es aus der Distanz und setzt zu hoch an. 61. Minute Hennings in Spielmachermanier Der ehemalige Karlsruher Goalgetter holt sich den Ball an der Mittellinie. Die Düsseldorfer Angreifer Ginzek und Hennings zeigen eine richtig gute Partie. 58. Minute Narey verfehlt um Zentimeter Ginzek flankt flach in den Rückraum. Gondorf und Gordon verpassen und Narey schiebt den Ball aus sieben Metern nur Zentimeter vorbei. 57. Minute Ecke Heise... ... aber sie kommt zu kurz. 55. Minute Wanitzek aus der Distanz Der Spielmacher versucht es aus 24 Metern und verfehlt das Ziel um einen Meter. 54. Minute Kaum Spielfluss beim KSC Die Badener schaffen es bislang nicht, die Düsseldorfer mal für mehrere Minuten unter Druck zu setzen. 52. Minute Wenige Alternativen auf der Bank Choi fehlt weiterhin, von den Offensivspielern sitzt nur noch Kaufmann auf der Bank, 50. Minute Doppelchance KSC Nach einem Freistoß von links kommt Gordon beinahe zum Kopfball. Im zweiten Versuch findet van Rhijn Hofmann im Zentrum, dessen Kopfball aus zwölf Metern hat aber zu wenig Power. 48. Minute Appelkamp knapp vorbei Der Linksaußen der Fortunen schlenzt mit rechts aus 18 Metern knapp am langen Eck vorbei. 48. Minute KSC müht sich Die Karlsruher haben sich hier noch nicht aufgegeben. Goller dringt von rechts in den Strafraum ein und bedient Gondorf am Elfmeterpunkt, der mit seinem Schuss aber nur einen Gegenspieler trifft. 47. Minute Offizielle Zuschauerzahl 17.907 Zuschauer sind heute im Wildpark. 46. Minute Spiel läuft wieder Die zweite Halbzeit beginnt. Schleusener und Goller sind für Lorenz und Batmaz im Spiel. Halbzeit Analyse Fortuna Düsseldorf führt nach Treffern von Daniel Ginzek (31.) und Rouwen Hennings (37.) verdient mit 2:0 zur Pause. Der KSC war offensiv zu harmlos und leistete sich zudem defensiv einige Nachlässigkeiten, die zwei der besten Stürmer der Liga direkt eiskalt bestraften. 45. Minute+2 Heise mit Platz Die Hereingabe von links wird aber abgefangen. Danach ist Halbzeit. 45. Minute+1 Zwei Minuten gibt es obendrauf Eine halbe ist schon vorbei. 44. Minute Passiert hier noch was? ... momentan sieht es nicht danach aus. Mehr als eine Minute Nachspielzeit dürfte es auch nicht geben. 41. Minute Glück gehabt! Breithaupt verliert im Aufbauspiel den Ball. Prib bedient Ginzek, der das leere Tor verfehlt, allerdings auch im Abseits gestanden wäre. 40. Minute Der KSC versucht es Angetrieben von den eigenen Fans setzt sich der KSC wenigstens mal kurz im Düsseldorfer Strafraum fest. Richtig gefährlich wird es aber noch nicht. 38. Minute Hennings erhöht auf 2:0 Narey bedient Hennings von rechts, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückt. 37. Minute Ecke bringt nichts ein Fortuna baut neu auf. 36. Minute Prib aus der Distanz Der Mittelfeldmann prüft Gersbeck mit einem strammen Schuss aus 25 Metern. Der Keeper lenkt den Ball gerade noch um den Pfosten. 36. Minute Leichter Schneefall Kommt mit dem Schnee jetzt auch mal eine KSC-Offensivphase? 34. Minute Nächste Chance Narey bringt keine Freistoßflanke auf Hoffmann, der aus zwölf Metern vorbeiköpft. 33. Minute Nicht unverdient Düsseldorf hat hier mehr vom Spiel. Vom KSC kam bis auf den Schuss von Hofmann in der Anfangsphase noch nicht viel. 31. Minute Ginzek trifft Hennings hat im Strafraum viel zu viel Platz und hämmert die Kugel in die Mitte. Dort steht sein Sturmpartner, der ihn aus vier Metern über die Linie drückt. 30. Minute Großchance Ginzek Hartherz flankt aus dem linken Halbfeld. O'Shaughnessy verschätzt sich und so kommt Ginzek elf Metern vor dem Tor an den Ball. Gersbeck stürmt heraus und klaut ihm den Ball vom Fuß. 28. Minute Mittelfeldspiel In den letzten Minuten hat sich das Spiel ins Mittelfeldzentrum verlagert. Wenige Strafraumszenen. 25. Minute Batmaz noch nicht im Spiel Der Rechtsaußen spielt den Ball in den Rücken von van Rhijn. Es ist bislang noch nicht der Mittag des Malik Batmaz. 23. Minute Gersbeck verschätzt sich Prib sucht Hartherz am langen Sechzehnerrand. Gersbeck kommt raus, aber nicht an den Ball. Da hat er Glück, dass dieser Fehler nicht bestraft wird. 21. Minute Lorenz hat Blut geleckt Nach seinem Tor gegen Aue versucht es der Linksaußen aus 15 Metern. Der Schuss ist nicht schlecht, geht aber knapp am kurzen Eck vorbei. 20. Minute Gelb für van Rhijn Der Niederländer zieht das taktische Foul an Narey. Folgerichtig gibt es die Gelbe Karte für van Rhijn. 18. Minute Ginzek beinahe Nach einer Ecke steht Ginzek völlig frei am langen Pfosten, kommt aber nicht richtig an den Ball. 18. Minute Düsseldorf drückt Prib flankt aus dem Halbfeld. Gordon und Heise klären in höchster Not. 16. Minute Heise versucht's Der Linksverteidiger schießt – aber direkt in die Arme von Kastenmeier. 15. Minute Foul an Wanitzek Gute Freistoßsituation für den KSC. Das dürften aber gut und gerne 28 Meter sein. 12. Minute Gersbeck in höchster Not! Das muss das 1:0 für Düsseldorf sein. Ginzek und Appelkamp laufen auf Gersbeck und Gordon zu. Ginzek hat freie Schussbahn, will aber nochmal querlegen. Gersbeck fischt den Ball gerade noch weg. 11. Minute Konzentrierte Defensivarbeit Beim KSC helfen aktuell alle hinten mit. Egal ob Wanitzek, Batmaz oder Lorenz, das ist bisher sehr aufmerksam, was die Karlsruher gegen den Ball spielen. 9. Minute Großchance Hofmann Heise bedient Hofmann am Strafraum. Der Ball holpert, Hofmann jongliert noch zweimal und verzieht dann nur ganz knapp! 8. Minute Erste Annäherung Van Rhijn flankt aus dem rechten Halbfeld, de Wijs kann den Ball aber aus dem Strafraum köpfen. 6. Minute Foul Narey Der Düsseldorfer trifft Wanitzek am Karlsruher Strafraum am Sprunggelenk. Freistoß für den KSC. 5. Minute Flanke Prib Der Mittelfeldspieler sucht Hennings, der KSC kann aber gleich doppelt klären. 5. Minute Erste Ecke Düsseldorf Ginzek holt gegen Gordon eine Ecke raus. 4. Minute Ruhiger Beginn Der KSC lässt den Ball laufen. Batmaz versucht es mit einer Flanke von rechts, der Ball landet aber hinterm Tor. 2. Minute Blauer Rauch von den Rängen Die Fans melden sich eindrucksvoll zurück: mit blauem Rauch und guter Stimmung. 1. Minute Foul von Hennings Hennings trifft Gordon am Kopf, es gibt direkt Freistoß für den KSC. 1. Minute Das Spiel läuft Der Ball rollt in Karlsruhe. 13:28 Spieler laufen ein Die Akteure betreten den Rasen. 13:27 Auf gehts! Vamos! würde man in Spanien sagen. Freuen wir uns auf einen wilden Ritt vor ausgelassenen Fans im Wildpark. 13:22 Schiedsrichtergespann Gleitet wird die heutige Partie von Thorben Siewer mit seinen Assistenten Mitja Stegemann und Daniel Schlager. Vierte Offizielle ist Katrin Rafalski und der Video-Assistent heißt Günter Perl. 13:15 KSC hat die 40 Punkte im Blick Mit einem Sieg würden die Badener endlich die magische 40-Punkte-Marke erreichen und hätten damit den Klassenerhalt quasi geschafft. Momentan ist KSC-Trainer Eichner aber noch nicht nach Feiern zumute, wie er am Freitag erklärte: „Wir haben noch immer diesen Blick auf den 16. Platz. Das hat sich nicht verändert. Wir haben uns eine komfortable Ausgangssituation geschaffen, bleiben aber natürlich wachsam. In dieser Liga ist nichts ausgeschlossen." 13:09 Gute Stimmung bei Eichner KSC-Coach Christian Eichner versprühte auf der Pressekonferenz am Freitag viel gute Laune. Das lag auch an der Qual der Wahl, die sich ihm aktuell defensiv bietet. In Christoph Kobald sitzt heute erneut ein Spieler auf der Bank, der lange Zeit als gesetzt galt. "Das ist ein Konkurrenzkampf, wie ich ihn haben wollte. Nur so kommen wir als Gruppe weiter", sagte Eichner dazu. 13:03 Organisierte Fanszene ist wieder da ... es dürfte heute nämlich ziemlich laut werden im Wildpark. 1.200 Fans trafen sich heute Vormittag am Marktplatz. "Zamme nausdabbe" war das Motto der Fans. 13:01 Klare Angelegenheit in der Hinrunde In Düsseldorf bezwangen die Fortunen den KSC mit 3:1. Das zwischenzeitliche 1:1 von Wanitzek nach 22. Minuten reichte am Ende nicht für einen Punkt, Heise (Eigentor), Klarer und Narey trafen ins Tor von Gersbeck. Der KSC hat heute jedoch einen großen Vorteil... 12:50 Düsseldorfer Offensiv-Power Ex-KSCler Rouwen Hennings und Daniel Ginzek sind beides extrem wuchtige, abschlussstarke Angreifer. Daniel Gordon und Daniel O'Shaughnessy sind jedoch ebenfalls alles andere als Leichtgewichte. Das könnten spannende Duelle werden – in der Luft und auf dem Boden. 12:42 Aufstellung Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune schickt folgende Elf ins Rennen: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Hartherz - Prib, Bodzek - Narey, Appelkampf - Ginzek, Hennings. 12:32 Aufstellung KSC Christian Eichner beginnt mit folgenden Spielern: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Batmaz, Lorenz - Hofmann. 12:30 Herzlich willkommen zum Liveticker! Der KSC empfängt in einer Stunde Fortuna Düsseldorf im Karlsruher Wildpark.

