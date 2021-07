Verdienter Sieg gegen Darmstadt: KSC feiert Fußballfest bei Fan-Rückkehr im Wildpark

Der Karlsruher SC ist perfekt in die neue Saison gestartet. Beim ersten Heimspiel nach 518 Tagen ohne Fans feiert die Mannschaft von Christian Eichner ein kleines Fußballfest und gewinnt gegen den SV Darmstadt verdient 3:0. Für den KSC trafen zweimal Hofmann und Choi.

Bei der Rückkehr seiner treuen Fans hat der Karlsruher SC nach einer insgesamt guten Leistung seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Vom Anpfiff weg war der KSC aktiver als der SV Darmstadt. Bereits in der neunten Spielminuten durften die Rückkehrer auf den Rängen das erste Mal jubeln. Torschütze war natürlich Philipp Hofmann.

Im Anschluss plätscherte die Partie vor sich hin, der KSC kontrollierte das Geschehen ohne große Mühe. Erst nach 25 Minuten schaltete die Eichner-Elf ein paar Gänge nach oben und hatte bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Martin Thomsen zahlreiche Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch Hofmann (Latte), zwei Mal Kother und Jung blieben ohne Torerfolg.

Darmstadt kommt besser aus der Kabine

Auch im zweiten Abschnitt hatte der KSC durch Hofmann die erste Chance (46.) doch den insgesamt besseren Start erwischten diesmal die Gäste. Zuerst musste Gersbeck per Fuß gegen Celic retten, kurzer Zeit später sorgte ein Fehlpass des KSC-Schlussmanns für Aufregung im Strafraum, doch Kobald konnte klären.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Startet der KSC auch im Wildpark perfekt in die Saison? Die Facts zum Spiel gegen Darmstadt

In der 56. Spielminute dann die kalte Dusche: Titz konnte aus kurzer Distanz den Ausgleich markieren, doch der Treffer wurde nach Videoüberprüfung wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Erst nach diesem Schock war der KSC wieder auf der Höhe und Choi besorgte in der 76. Minute das 2:0. Drei Minuten später durfte sich erneute Hofmann in die Liste der Torschützen eintragen als er eine Hereingabe von Heise aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Mit dem Sieg ist der KSC perfekt in die neue Saison gestartet und steht (zumindest vorerst) an der Tabellenspitze.