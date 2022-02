Sandhausen gewinnt mit 2:0 in Karlsruhe: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC war sicherlich nicht die schlechtere, wohl aber die unglücklichere Mannschaft an diesem Tag. In Hälfte eins waren die Gastgeber überlegen und erspielten sich einige gute Gelegenheiten, Lorenz traf mit rechts die Latte. Mit dem Pausenpfiff traf Testroet dann aber nach einer Freistoßflanke von Okoroji zum 1:0 für Sandhausen (45.+1). In der zweiten Halbzeit fiel den Karlsruhern wenig ein, Gordon hatte mit einem Lattenkopfball die beste Gelegenheit (73.). Das kuriose Eigentor von Gondorf (85.) besiegelte die Niederlage. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspfiff Danke fürs Mitlesen Am Samstag (13.30 Uhr) geht es für den KSC zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg weiter. 90. Minute+4 Schlusspfiff Marco Fritz beendet die Partie. 90. Minute+2 Hälfte ist bereits rum Noch zwei Minuten. 90. Minute+1 Vier Minuten Nachspielzeit An einen Ausgleich glaubt hier aber keiner mehr. 89. Minute Diekmeier im Spiel Der ehemalige Hamburger kam bei den Gästen für Soukou. 89. Minute Gebrauchter Tag Die Karlsruher waren heute sicherlich nicht die schlechtere, wohl aber die unglücklichere Mannschaft. Das Eigentor von Gondorf fällt so auch nur alle paar Jahre. 87. Minute KSC wechselt. Jakob kommt für Heise. 85. Minute 2:0 Sandhausen Heute kommt alles zusammen. Nach einer eher harmlosen Flanke von der linken Seite schmeißt sich Gondorf per Flugkopfball in den Ball und versenkt ihn gegen die Laufrichtung von Gersbeck ins eigene Tor. 84. Minute Gelingt der Lucky-Punch? Die Karlsruher versuchen es weiterhin mit kontrolliertem Spielaufbau. 82. Minute Nächster Wechsel Sandhausen Testroet geht, Deville kommt. 81. Minute Noch zehn Minuten Dem KSC läuft die Zeit davon. 80. Minute Freistoß van Rhijn Der Rechtsverteidiger versucht es aus 20 Metern, halblinke Position, direkt. Er schießt aber weit über das Tor von Drewes. 78. Minute Jetzt wird gewechselt Kaufmann und Batmaz kommen für Choi und Goller. 78. Minute Bierbecher fliegen Heise wird an der Strafraumgrenze gefoult, Fritz lässt weiterlaufen. Mehrere Bierflecher fliegen auf das Feld. 77. Minute Nächste Wechsel beim KSC Kaufmann und Batmaz machen sich bereit. 76. Minute Gelb für Schwartz Der wild gestikulierende Ex-Trainer des KSC sieht die Gelbe Karte von Marco Fritz. 75. Minute Fans sind nochmal da Die Zuschauer peitschen die Gastgeber nach vorne. 73. Minute Gordon auf die Latte Nach einem Einwurf ist O’Shaughnessy vorne geblieben und bekommt die Möglichkeit zu flanken. Er findet seinen Innenverteidiger-Partner Gordon, der aus sechs Metern an die Oberkante der Latte köpft. 71. Minute Noch 20 Minuten Die Karlsruher tun sich sehr schwer dabei, Chancen herauszuspielen. 69. Minute Heise zum Dritten Dreimal kam der Linksverteidiger bisher aus der Distanz zum Abschluss, dreimal ging der Ball drüber. Sandhausen wechselt, Beko geht, Sicker kommt. 68. Minute Gelb für Sandhausen Ajdini wird für ein Foul im Mittelfeld verwarnt. 67. Minute Schlecht ausgespielt Sandhausen ist weit aufgerückt und plötzlich ergibt sich eine 4:3-Überzahlsituation für den KSC. Erst Schleusener und dann Choi bleiben aber an Dumic hängen. 65. Minute Unglücklich Wanitzek schickt Goller auf die Reise, der viel grüne Wiese vor sich hat, den Ball aber an die Hacke bekommt, von wo aus er im Aus landet. 63. Minute Gute Aktion O’Shaughnessy schlägt den Ball weit auf Hofmann, der auf Schleusener durchsteckt. Ein Verteidiger blockt seinen Laufweg, für einen Elfmeter ist das aber zu wenig. 62. Minute Vom KSC kommt aktuell zu wenig Auch der in der ersten Halbzeit so aktive Benjamin Goller konnte bisher im zweiten Durchgang noch keine Akzente setzen. 59. Minute Nächster Abschluss Zenga Die Chancen haben aber zunächst die Gäste. Zenga kommt aus dem Rückraum aus 13 Metern zum Abschluss, Gersbeck hat den Ball im Nachfassen. 59. Minute KSC jetzt mit Doppelspitze Choi geht auf links, Schleusener rückt neben Hofmann ins Sturmzentrum. 58. Minute KSC wechselt Thiede und Lorenz gehen, Schleusener und van Rhijn sind neu im Spiel. 55. Minute Sandhausen jetzt gut im Spiel Nach einer ganz kurzen Drangphase der Gastgeber sind die Gäste aktuell näher am zweiten Tor als der KSC am Ausgleich. 54. Minute Unmut auf der Tribüne Gondorf spielt einen Pass auf Heise unbedrängt zu weit, der Ball landet im Aus. Auf den Rängen werden die Fans langsam ungeduldig. 51. Minute Großchance Sandhausen Soukou steckt auf Testroet durch, der auf Zenga querlegt. Der Mittelfeldmann grätscht das Tor aus sechs Metern an der völlig freien langen Ecke vorbei. Großes Glück für den KSC. 50. Minute Soukou auf die Nord Der Rechtsaußen jagt den Ball aus 18 Metern auf die Baustelle. 48. Minute Freistoß Wanitzek Nach einem Foul an Gondorf versucht es Wanitzek aus 20 Metern direkt, bleibt aber an der Mauer hängen. 47. Minute Keine Wechsel Fürs Protokoll: Auch Sandhausen hat nicht gewechselt. 46. Minute Erste Annäherung Hofmann Lorenz legt auf Hofmann quer, der den Ball nicht nach unten gedrückt bekommt und aus sechs Metern deutlich drüber schießt. 46. Minute Zweite Halbzeit läuft Der KSC hat nicht gewechselt. Halbzeit Offizielle Zuschauerzahl 6.532 Zuschauer sind an diesem Dienstagabend im Stadion. Halbzeit Pausen-Fazit Das war ein Nackenschlag für den KSC. Trotz optischer Überlegenheit treffen die Gäste mit dem Pausenpfiff zur Führung. Bis dahin hatten die Karlsruher ein gutes Spiel gezeigt. Insbesondere Goller war immer wieder ein Unruhefaktor. 45 Minuten haben die Gastgeber noch Zeit, die drohende Heimniederlage abzuwenden. 45. Minute+1 Sandhausen geht in Führung Mit der letzten Aktion gehen die Gäste in Führung. Okoroji bringt eine Freistoßflanke mit viel Zug auf den zweiten Pfosten auf Testroet. Der Stürmer trifft per Kopf ins kurze obere Eck. Keine Chance für Gersbeck. Danach ist Pause, 0:1. 45. Minute+1 Eine Minute gibt es obendrauf 50 Sekunden noch. 45. Minute Wanitzek findet keinen Abnehmer Von Lorenz auf die Reise geschickt steht der KSC-Spielmacher schon fast am Fünfereck und will nochmal querlegen, ein eigener Abschluss wäre die bessere Variante gewesen. 42. Minute Heise aus der Distanz Nach einer Ecke kommt Heise aus 23 Metern zum Schuss, verzieht aber deutlich. 39. Minute Fünf Minuten noch Passiert hier noch was? Der KSC hatte bislang die besseren Chancen. 36. Minute Vor Gersbeck wird's gefährlich Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld wird der Ball von einem Sandhäuser parallel zum Fünfer quergelegt, keiner kommt an den Ball. Auf der Gegenseite sucht Goller Lorenz und verpasst ihn mit seiner flachen Hereingabe nur um Zentimeter. 33. Minute Lorenz an die Latte! Gondorf bedient Heise auf links, der direkt flankt. Lorenz kommt mit rechts an den Ball, Drewes lenkt ihn mit den Fingerspitzen an die Latte. 31. Minute Eckballvariante KSC Ecke für den KSC: Heise bringt den Ball von links rein. Die KSC-Spieler versammeln sich an der nahen Sechzehnerlinie und laufen dann rein. Hofmann kommt zum Kopfball und setzt den Ball zu hoch an. 28. Minute Großchance Choi Nach einem Einwurf von O’Shaughnessy kommt Choi aus neun Metern zum Abschluss, trifft aber einen Gegenspieler. 26. Minute Viel geht über rechts Thiede und Goller spielen einen sehenswerten Doppelpass. Goller hält den Ball dann etwas zu lang, die Automatismen greifen aber bereits wieder sehr gut. 25. Minute Gelb für Berko Der Außenstürmer von Sandhausen verhindert einen schnell ausgeführten Freistoß. 23. Minute Heise drüber Hofmann schirmt den Ball im Strafraum geschickt ab und legt auf den aufgerückten Heise ab. Der Linksverteidiger schießt aus 17 Metern etwa zwei Meter drüber. 22. Minute Unterhaltsame Anfangsphase In den ersten rund 20 Minuten gab es schon mehr Torgelegenheiten als im gesamten Hinspiel. 20. Minute Dicke Chance Testroet Das muss fast das 1:0 für die Sandhäuser sein. Nach einer Flanke von rechts und dem Zuspiel von Bachmann kommt Testroet aus acht Metern zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig. Glück für den KSC. 18. Minute Goller in den Rücken der Abwehr Gut gemacht vom Rechtsaußen, der auf rechts durchkommt und blind in den Rückraum passt. Dort steht jedoch kein Blauer, Sandhausen kann klären. 16. Minute Einwurfflanke O’Shaughnessy Der Innenverteidiger schleudert einen Einwurf bis in den Fünfer auf Gordon, der beinahe zum Kopfball gekommen wäre. Interessante Variante. 13. Minute Glanztat Gersbeck Hofmann spielt einen fatalen Fehlpass nahe am eigenen Tor. Testroet bedient blitzschnell Soukou, der noch O’Shaughnessy auswackelt und alleine vor Gersbeck am KSC-Keeper scheitert. 12. Minute Erster Abschluss Lorenz Nach einem Foul an Hofmann führt Wanitzek einen Freistoß aus der eigenen Hälfte schnell aus und findet mit seinem Diagonalball Lorenz. Der versucht es aus 20 Metern, steht aber im Abseits. 10. Minute Marco Fritz pfeift "englisch" Der Unparteiische lässt bisher viel laufen. Den Einsatz von Gondorf gegen Testroet 30 Meter vor dem Tor hätte man auch pfeifen können, dem Spielfluss tut eine solche Linie jedoch sicherlich gut. 8. Minute Goller direkt eingebunden Wieder versucht es Wanitzek über Goller, bei dem von Startschwierigkeiten nichts zu sehen ist. 6. Minute Dicke Chance Hofmann Goller erobert kurz vor der rechten Eckfahne den Ball. Choi setzt Hofmann im Rücken der Abwehr in Szene, der ins lange Eck abschließen will aber geblockt wird. 5. Minute Unruhiger Beginn Die Anfangsminuten sind geprägt von Unterbrechungen. Sandhausen versucht es mal über rechts, Soukou und Testroet spielen einen Doppelpass. Soukou fällt im Strafraum, die Pfeife von Marco Fritz bleibt aber stumm. 3. Minute KSC im 4-3-3 Es sieht aktuell danach aus, dass der KSC mit Ball am 4-3-3 festhält. Gegen den Ball könnte Choi immer wieder neben Hofmann rücken. 1. Minute Erster Abschluss Sandhausen Bachmann versucht es nach zehn Sekunden, sein Schuss wird aber zum Kuller-Ball. 1. Minute Anpfiff Das Spiel läuft. 18:29 Mannschaften betreten den Rasen Mit traditioneller baustellenbedingter Verspätung laufen die Mannschaften ein. 18:26 Das Badner-Lied... ... darf natürlich auch heute nicht fehlen. 18:24 Gleich geht's los In sechs Minuten ist Anpfiff, die Spieler dürften bald den Rasen betreten. 18:21 Schweigeminute Nach einer Schweigeminute für den am Wochenende verstorbenen KSC-Fanbeauftragten Carsten de la Porte läuft nun "You'll never walk alone" im Wildparkstadion. 18:19 Unparteiische Geleitet wird die Partie vom bundesligaerfahrenen Marco Fritz. An der Linie stehen Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Nico Fuchs und in Köln wirft Video-Assistent Thorben Siewer mindestens ein Auge auf die Begegnung. 18:16 Rahmenbedingungen Der Rasen im Wildpark ist in gutem Zustand. Bei für Anfang Februar milden acht Grad Außentemperatur, Flutlicht und einer beachtlichen Kulisse sind die Bedingungen eigentlich optimal für ein packendes Zweitligamatch zwischen den beiden badischen Nachbarn. 18:12 Brisante Tabellensituation Der SV Sandhausen (20 Punkte) steht aktuell auf Relegationsplatz 16 und könnte mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den KSC (11., 26 Punkte) heranrücken. 18:05 Blick aufs Sportliche Im Hinspiel gab es ein sehr ereignisarmes 0:0 in Sandhausen. Heute, vor mehreren tausend Zuschauern im Wildparkstadion, ist durchaus mit Toren zu rechnen. Christian Eichner gab sich auf der Pressekonferenz am Montag zuversichtlich: "Wir werden alles daransetzen, die Zuschauer schnell zu unterhalten mit unserer Art und Weise, die wir uns versprechen." 18:00 Schweigeminute geplant Zu Ehren von Carsten de la Porte wird es noch eine Schweigeminute geben, auf der Promenade vor dem Familienblock gibt es zudem eine Stelle, an der Blumen und Bilder ausgelegt sind. 17:56 Trauer um KSC-Fanbeauftragten Das Spiel steht im Schatten eines traurigen Ereignisses. Der langjähre KSC-Fanbeauftragte Carsten de la Porte verstarb am Wochenende überraschend im Alter von 53 Jahren. Sowohl auf der Südtribüne als auch im Gästefans sind jetzt schon Banner zu sehen, die an de la Porte erinnern. 17:45 Aufstellung Sandhausen Alois Schwartz setzt auf folgende Startelf: Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull, Bachmann - Soukou, Zenga, Berko - Testroet. 17:37 Goller direkt von Anfang an Im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Werder Bremen veränderte Christian Eichner die Mannschaft auf drei Positionen: Daniel Gordon rückt für den gelbgesperrten Christoph Kobald in die Startelf. Marc Lorenz beginnt für Fabian Schleusener auf der linken Außenbahn. Rückkehrer Benjamin Goller bekommt ebenfalls die Gelegenheit von Anfang an, Tim Breithaupt sitzt dafür auf der Bank. Kyoung-Rok Choi dürfte auf die Acht rücken. 17:33 KSC-Aufstellung Christian Eichner beginnt mit folgender Formation: Gersbeck - Thiede, O’Shaughnessy, Gordon, Heise - Gondorf - Wanitzek, Choi - Goller, Lorenz - Hofmann. 17:30 Herzlich willkommen zum Liveticker In genau einer Stunde wird die Zweitliga-Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen vor rund 9.500 erwarteten und zugelassenen Zuschauern im Karlsruher Wildpark angepfiffen. Bei uns verpasst ihr nichts!

