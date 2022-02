1:1 zwischen dem KSC und Schalke 04: Der Liveticker zum Nachlesen

Der Karlsruher SC und Schalke 04 trennen sich leistungsgerecht mit 1:1. Simon Terodde (27.) im Anschluss an eine Ecke und Kyoung-Rok Choi (34.) nach Vorarbeit von Marco Thiede erzielten die Treffer des Tages. Der eingewechselte Marvin Pieringer hatte in der 90. Minute das 2:1 für Schalke auf dem Fuß, Gersbeck parierte aber herausragend mit dem Fuß. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspfiff Danke für´s Mitlesen "Berlin, Berlin" skandieren die KSC-Fans. Am Mittwoch geht es zum Viertelfinale nach Hamburg. Bis dahin: Gute Zeit! 90. Minute+4 Schlusspfiff Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 1:1. 90. Minute+4 Letzte Chance? Der schnelle Cueto wird über links geschickt, seine Flanke landet aber hinter dem Tor. 90. Minute+2 Gondorf drüber Im Anschluss an die Ecke probiert es Gondorf aus 20 Metern, schießt aber deutlich drüber. 90. Minute+1 Cueto über links Vier Minuten gibt es obendrauf. Cueto scheitert aus kurzer Distanz an Fraisl. 90. Minute Ecke bringt nichts ein Wanitzek findet beinahe Schleusener im Zentrum, ein Schalker klärt aber. Auf der Gegenseite hat Pieringer die Führung auf dem Fuß. Nach einer Flanke von links kommt er frei vor Gersbeck zum Abschluss, der pariert mit dem Fuß. Unfassbare Chance, das muss das 2:1 für Schalke sein. 89. Minute Fraisl auf dem Posten Der KSC kontert über Cueto. Der setzt sich auf rechts durch und flankt parallel zur Fünfer-Linie, der Schalker Keeper fischt den Ball aber. 86. Minute Wanitzek knapp drüber Beinahe wäre der Mittelfeldmann wie im Hinspiel der Matchwinner geworden: Gondorf bedient seinen Partner im zentralen Mittelfeld, der aus 18 Metern den rechten Winkel nur knapp verfehlt. 83. Minute Wechsel bei beiden Mannschaften Beim KSC kommt Cueto für Goller, bei Schalke kam kurz zuvor Pieringer für Churlinov. 82. Minute Dicke Chance Wanitzek Nach einem Einwurf von O'Shaughnessy steht Wanitzek halbrechts frei, zimmert den Ball aber aus zwölf Metern in die Wolken. 80. Minute Gelb für Matriciani Der Schalker holt Gordon von den Beinen. Daniel Gordon zeigt bislang übrigens eine fehlerlose Partie. 80. Minute Schlussphase läuft Gelingt hier einer der beiden Mannschaften noch der Lucky Punch? 78. Minute Kaum Entlastungen Schalke schnürt den KSC nicht gerade ein, die Karlsruher können den Ball aber auch selten über längere Zeit in den eigenen Reihen halten. 76. Minute Schalke aktuell überlegen Die Gäste drängen auf den Auswärtssieg, das könnten noch lange 15 Minuten für die Badner werden. Der ein oder andere Konter dürfte sich aber noch ergeben. 73. Minute Großchance Schalke Ouwejan flankt von links und findet Churlinov im Fünfer. Der steht da komplett blank und köpft aber auf den Boden, von wo aus der Ball über das Tor geht. 72. Minute 15.000 Zuschauer im Stadion Nach aktuellen Corona-Vorschriften ist der Wildpark damit ausverkauft. 70. Minute Wechsel beim KSC Schleusener kommt für Choi. 68. Minute Heikle Szene Matriciani flankt von rechts. Thiede geht ins Kopfballduell mit einem Schalker Angreifer und hält den Kopf dazwischen. Der Ball geht an den eigenen Pfosten, die anschließende Ecke kann der KSC klären. 67. Minute Schalke wechselt erneut Matriciani kommt für Bülter. 66. Minute Gordon stark gegen Terodde Bülter bedient Terodde von rechts. Der nimmt den Ball mit einer flüssigen Bewegung an, dreht sich - aber da steht Gordon. Stark gemacht vom Routinier. 65. Minute Viele Möglichkeiten für Eichner Cueto, Batmaz, Lorenz, Schleusener, Kaufmann - da sitzen noch einige Offensivspieler auf der Bank. 63. Minute Ruhephase Nach einer actiongeladenen Phase nach der Pause ist es jetzt etwas ruhiger. 60. Minute Hofmann in ungewohnter Position Goller bedient Hofmann auf links, der Mittelstürmer ist aber lieber der Flankenempfänger. Seine Hereingabe findet keinen Abnehmer. 58. Minute Hofmann scheitert Kam er zweimal fast zum Kopfball, findet ihn jetzt Heise mit einer flachen Hereingabe. Fraisl klärt, Hofmann stand aber im Abseits. Die Stimmung ist jetzt richtig gut, die Fans merken: Da geht was für den KSC. 55. Minute Schalke belagert den Strafraum Zum zweiten Mal binnen weniger Minuten halten die Gäste den Ball eine Weile im Strafraum der Karlsruher. Auch wenn Gersbeck nicht eingreifen muss, das kann so nicht lange gutgehen. 53. Minute Gondorf mit aller Seelenruhe Der KSC-Kapitän legt sich den Ball in der Luft nochmal zurecht - steht dabei aber tief im eigenen Strafraum. Riskante Aktion, gerade nochmal gutgegangen. 30 Sekunden später sieht Gondorf Gelb für ein Foul an Sané. 51. Minute Breithaupt drüber Nach einer weiteren O'Shaughnessy-Einwurf-Schleuder kommt der zweite Ball zu Breithaupt, der es aus 23 Metern volley versucht. Der Ball geht weit drüber. 51. Minute KSC mit viel Schwung Die Gastgeber kommen deutlich besser aus der Pause. In der Schalker Hintermannschaft gab es schon die ein oder andere Unsicherheit. 49. Minute Chance Hofmann Heise setzt sich auf links stark durch und findet Hofmann im Zentrum. Aus fünf Metern bekommt er aber keinen Druck hinter seinen Kopfball und so landet dieser direkt in den Armen von Fraisl. 48. Minute KSC auf die Süd Die Karlsruher spielen jetzt auf die Südtribüne zu. 46. Minute Zweite Halbzeit läuft Der Ball rollt wieder. Idrizi und Mikhailov sind raus. Halbzeit Zwei Wechsel bei Schalke Dimitrios Grammozis scheint alles andere als zufrieden zu sein. Dominick Drexler und Danny Latza machen sich bereit. Halbzeit Analyse Der KSC ist in allen Belangen ebenbürtig. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase traf Schalkes Top-Torjäger Simon Terodde im Anschluss an eine Ecke zum 1:0 für die Gäste (27.). Nur sieben Minuten später düpierte Kyoung-Rok Choi nach Vorarbeit von Marco Thiede die Schalker Abwehrreihe und traf zum Ausgleich. Mit dem Pausenpfiff hatte der Südkoreaner noch die dicke Gelegenheit zur Führung. Es dürften noch spannende zweite 45 Minuten werden. 45. Minute+1 Wilde Szene Fast gelingt dem KSC doch noch die Führung: Goller hat auf rechts viel Platz und findet am langen Pfosten den ebenso blanken Choi, der nochmal einen Haken macht. Am Ende versucht es Gondorf aus der Distanz, kommt aber nicht durch. Dicke Chance für den KSC, Choi hätte es mit dem Volley probieren müssen. Dann ist Pause. 45. Minute+1 Eine Minute obendrauf Noch 50 Sekunden. 45. Minute Letzte Minute läuft Es sieht nach einem Unentschieden zur Pause aus. 43. Minute Stark von Breithaupt Der defensive Mittelfeldspieler erobert den Ball und bedient direkt Hofmann. Hätte der Choi in seinem Rücken bemerkt, wäre die linke Bahn offen gewesen. So verpufft der Angriff. 40. Minute Mikhailov knapp drüber Der Schalker Youngster verfehlt den rechten Winkel aus 22 Metern nur um wenige Zentimeter. Schiedsrichter Ittrich beschwichtigt im Anschluss die beiden Trainer, die sich schon einige Zeit recht laut äußern. 38. Minute Churlinov gegen zwei Der Rechtsaußen der Schalker setzt sich gleich gegen zwei Karlsruher durch, findet aber Terodde im Zentrum nicht. Dennoch: Das war zu einfach, wie er da durchkommt. 37. Minute Gersbeck sicher Der Karlsruher Schlussmann pflückt eine Ecke von Ouwejan wie eine reife Frucht aus der Luft. 35. Minute Clever von Wanitzek Der Mittelfeldmann stand beim Treffer wohl im Abseits, überließ den Ball aber Choi. Die bessere Entscheidung! 34. Minute Choi trifft zum Ausgleich! Thiede flankt von rechts und findet den eingelaufenen Choi, der die Abwehr überlupft und frei vor Fraisl einschiebt. 32. Minute KSC zeigt sich unbeeindruckt Die Gastgeber spielen weiter nach vorne. Ein Wanitzek-Freistoß findet über Umwege O'Shaughnessy, der aus zehn Metern unbedrängt zum Abschluss kommt. Fraisl zuckt mit der Hand und pariert den Ball - starke Parade. 30. Minute Chance Hofmann Im Anschluss an eine Ecke kommt Hofmann aus kurzer Distanz zum Abschluss und trifft den Pfosten. 29. Minute Einstudierte Variante Da hat es der KSC den Gästen einfach gemacht. Alle Karlsruher haben sich in Richtung des kurzen Pfostens orientiert und Terodde im Rückraum komplett vergessen. 27. Minute Schalke führt Ouwejan bringt eine Ecke von der linken Seite. Ein Schalker verlängert und am langen Ecke steht Terodde komplett frei. Er köpft aus kurzer Distanz ins leere Tor ein. 26. Minute Bülter über links Der Angreifer dringt in den Strafraum ein. Thiede kann ihn stören, dennoch kann Bülter flanken. Die Karlsruher Hintermannschaft kann klären. 25. Minute Gondorf ungewohnt fehlerhaft Der KSC-Kapitän spielt einen Pass unbedrängt ins Seitenaus. Es ist nicht die erste Unsicherheit des Mittelfeldspielers an diesem Tag. 25. Minute Terodde bislang abgemeldet O'Shaughnessy und Gordon haben den besten Schalker Torschützen bislang gut im Griff, das hat bei Terodde allerdings nicht viel zu heißen. 23. Minute Ouwejan auffällig KSC-Coach Eichner hatte bereits vor dem linken Mittelfeldspieler der Schalker gewarnt und bislang hat wirklich alles Hand und Fuß, was der Niederländer da macht. 21. Minute Nächster Einwurf Wenn sich O'Shaughnessy den Ball in Strafraumnähe schnappt, wird es direkt laut. Er schleudert den Ball extrem weit und findet in diesem Fall sogar Hofmann, der sich aber mit einem Foul seines Gegenspielers entledigt. 19. Minute Gute Hereingabe Heise flankt scharf und flach von links, Sané klärt gerade noch zur Ecke. Heise findet Gordon komplett blank am langen Pfosten, der verzieht aber aus kurzer Distanz. 18. Minute Karlsruher Flügelspieler bisher unsichtbar Von Goller und Choi ist bislang nicht viel zu sehen. 16. Minute Glück für Schalke Wanitzek erobert am Schalker Strafraum den Ball gegen Sané, Schiedsrichter Ittrich entscheidet auf Foul. Das wäre eine große Chance für die Karlsruher geworden. 13. Minute Gersbeck auf Irrwegen Ouwejan bringt den Ball aus dem linken Halbfeld vor das Tor. Gersbeck kommt weit raus, verfehlt den Ball aber. Sanés Kopfball landet an der Latte, er steht aber im Abseits. Im Anschluss an die Szene bleiben mehrere Spieler im Strafraum liegen, unter anderem Hofmann. Es scheint aber weiterzugehen. 12. Minute Gelb für Breithaupt Breithaupt foult Flick im Mittelfeld und sieht dafür Gelb. 11. Minute Starker Ball von Gordon Der Innenverteidiger schickt Wanitzek mit einem Traumpass in den Strafraum, Itakura klärt im letzten Moment zur Ecke. Wanitzek findet Breithaupt, sein Kopfball landet aber beim Gegner. 9. Minute Spiel nimmt Fahrt auf Auf einmal ist Zug in der Partie und auch die Fans auf den Rängen sind sofort dabei. 7. Minute Heikle Szene Bülter flankt von links, Gordon klärt zu kurz. Idrizi kommt zum Abschluss, trifft Thiede aber in der Bauchgegend. 6. Minute Erster Terodde-Abschluss Ouwejan flankt auf Terodde, der aus der Drehung abzieht. O'Shaughnessy stellt sich in den Weg. Auf der Gegenseite wird Hofmann von Sané im letzten Moment geblockt. 5. Minute Noch keine Torraumszenen Nun lässt der KSC den Ball in den eigenen Reihen laufen, Wanitzek verliert ihn aber direkt. 4. Minute Schalke um Kontrolle bemüht Der KSC lässt die Schalker aufbauen und geht erst rund 40 Meter vor dem Tor drauf. 3. Minute Schlüssel-Duell Sané gegen Hofmann - da prallen heute zwei echte Schwergewichte aufeinander. 1. Minute Gersbeck in die Baustelle Bei einem ersten langen Ball auf Terodde geht Gersbeck auf Nummer sicher. 1. Minute Ball rollt Das Spiel läuft! 13:28 Mannschaften laufen ein Beide Teams betreten, angeführt vom Schiedsrichter-Gespann, den Rasen. 13:24 Badner-Lied läuft Die Stimmung ist gut, das Wetter bestens und der Rasen ist in einwandfreiem Zustand. Alles ist angerichtet für ein echtes Fußballfest im Wildpark. 13:19 Letzte Besprechungen in der Kabine Die Spieler verlassen den Rasen in Richtung Kabine. Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff. 13:17 Prominenter Schiedsrichter Patrick Ittrich pfeift die heutige Begegnung. Der Hamburger verfügt über viel Bundesligaerfahrung. An der Linie stehen Sascha Thielert und Fabian Porsch. Vierter Offizieller ist Patrick Glaser und in Köln sitzt Video-Assistent Pascal Müller. 13:12 Eichner sieht Mannschaft gewappnet "Wir wissen, was da für ein Kaliber auf uns zukommt. Der Gegner ist in der Liga angekommen, das bedarf für solche Mannschaften mit dieser Qualität ein paar Spiele mehr", meint Eichner. "Wir erwarten einen Gegner, der hier auf Sieg spielen wird und Punkte braucht, um oben komplett mit dabei zu sein. Der KSC braucht die Punkte aber genauso." 13:06 Offensivstarke Gäste Der FC Schalke 04 stellt die zweitbeste Offensive der Liga. Insbesondere Kapitän Simon Terodde gilt als "Mister 2. Liga" und steht auch in dieser Saison bereits wieder bei 15 Treffern. 13:01 KSC-Trainer versprüht Optimismus Christian Eichner habe "in dieser Woche viele gute Dinge gesehen", wie er auf der Pressekonferenz am Donnerstag betonte. "Jede Einheit ist mit Qualität gekennzeichnet und es herrscht große Zufriedenheit", führte er aus. 12:55 Beide Mannschaften auf dem Rasen Langsam wird's ernst, in knapp einer halben Stunde ist Anpfiff. 12:49 Stadion wird laut Marius Gersbeck, Markus Kuster und Torwarttrainer Markus Miller betreten den Rasen und sofort branden erste Gesänge auf. Auch die ersten Sticheleien gegen Schalke sind zu hören. 15.000 Zuschauer werden heute im Karlsruher Wildpark erwartet. 12:46 Schalker Torhüter betreten den Platz Martin Fraisl und Ralf Fährmann machen sich unter Applaus der zahlreich mitgereisten Schalker Fans warm. 12:42 Auftakt in eine heiße Woche Der KSC spielt heute gegen Schalke, am Mittwoch im Pokalviertelfinale beim Hamburger SV und kommenden Samstag beim FC St. Pauli. 12:30 Gordon von Beginn an Beim KSC hat es Christoph Kobald nach seiner Oberschenkelverletzung im Spiel bei Holstein Kiel nicht rechtzeitig zurück geschafft. Für ihn beginnt Daniel Gordon in der Innenverteidigung. 12:28 Aufstellung Schalke Dimitrios Grammozis beginnt mit dieser Elf: Fraisl - Itakura, Sané, Kaminski - Churlinov, Flick, Ouwejan - Mikhailov, Idrizi - Terodde, Bülter. Mit der gleichen Aufstellung bezwang Schalke am vergangenen Wochenende den SC Paderborn mit 2:0. 12:26 Aufstellung KSC Christian Eichner schickt folgende Mannschaft ins Rennen: Gersbeck - Thiede, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Goller, Choi - Hofmann. 12:24 Willkommen zum Liveticker Heute kommt mit dem FC Schalke 04 ein echtes Top-Team der 2. Bundesliga in den Karlsruher Wildpark. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff.

