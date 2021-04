Nimmt der KSC Rache am HSV? So will Christian Eichner "dem besten Kader der Liga" in die Aufstiegssuppe spucken

"Der Druck liegt beim Gegner", so Christian Eichner. Während der Karlsruher SC seine Saisonziele erreicht hat und befreit aufspielen kann, geht es für den Hamburger SV um alles. Wie in den letzten beiden Saisons scheint den Hamburgern auf der Zielgeraden die Puste auszugehen. Der letzte Sieg ist vier Spieler her und sollte es dem KSC gelingen, dem HSV einen Punkt oder sogar drei abzuknöpfen, wird die Lage an der Elbe noch dramatischer. Nimmt der KSC also spät Rache für die Relegation 2015 und verdirbt den "Rothosen" den Aufstieg? Peter Putzing findet Argumente für und gegen einen KSC-Sieg - er hat die Facts zum Spiel.

Der KSC ist beim HSV krasser Außenseiter. Das sieht auch KSC-Trainer Christian Eichner so. "Der Druck und die Favoritenrolle liegen ganz klar beim HSV. Das ist der beste Kader der Liga - dieser Verein hat in dieser Liga nichts verloren. Dennoch, trotz all dieser HSV-Stärken, werden wir versuchen die drei Punkte aus Hamburg mitzubringen."

Eichner ist zuversichtlich

Er sei zuversichtlich, dass man etwas aus der Hansestadt mitnehmen wird. "Eiche" weiß, was seine Spieler umsetzen müssen, um beim Hamburger Sport Verein erfolgreich zu sein: "Im Abschluss müssen wir klarer und kaltschnäuziger sein, als das zuletzt öfters der Fall war."

Zlatan Bajramovic (KSC Co-Trainer) und Christian Eichner (KSC Trainer) kommen ins Stadion Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Man könnte auch sagen: Die Karlsruher müssen so agieren, wie das der 33 Jahre alte Routinier Simon Terodde bei den Norddeutschen in dieser Spielrunde schon so oft gemacht hat. Abgezockt, clever, cool. Daher ist Terodde in der Liga Torschütze Nummer eins, mit schon 20 erzielten Treffern.

Hamburgs Simon Terodde. Bild: Christian Charisius/dpa

Das Team mit Raute auf der Brust - die steht für Tradition und die Stadt Hamburg - hat die beste Chancenverwertung aller Zweitligisten. 37,1 Prozent der guten Gelegenheiten werden zu Treffern genutzt. Aber das HSV-Manko auf diesem Gebiet: Für ein Spitzenteam spielen die Hansestädter zu wenig gute Gelegenheiten heraus: 159 bisher. Zu wenig für den teuren und topbesetzten Kader. Die Badener belegen in dieser Rubrik den dritten Rang: 125 Chancen wurden kreiert, 32,8 Prozent davon in einen Treffer umgemünzt.

HSV in der Krise

Eine Statistik, die das Fachmagazin "Kicker" erstellt, macht unter anderem deutlich, warum sich der so teure Kader der „Rothosen“ nur auf Rang drei tummelt: Nicht ein Profi aus der "Millionen-Truppe" aus der Hansestadt ist unter den besten zehn Spielern der 2. Liga zu finden. Die Elf von Trainer Daniel Thioune gewann keines seiner letzten vier Partien.

Szene aus dem Hinspiel: Philipp Hofmann (KSC 33) im Kopfballduell mit Klaus Gjasula (HSV 20) Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Aber: In Heimspielen gegen den KSC hat der HSV zuletzt immer geliefert: Neun Spiele ohne Niederlage gegen die Badener in Folge. Mut macht den Fächerstädtern: der KSC hat sechs Auswärtsspiele in Serie ohne Niederlage überstanden.

Im Schnitt erzielen die Hamburger 2,2 Tore gegen den KSC. Die Badener wiederum treffen gegen die Norddeutschen durchschnittlich ein Mal pro Partie. Bisher trafen die HSV`ler in den Heimspielen im Schnitt 2,2-Mal. Der KSC erzielte auswärts durchschnittlich 1,81 Tore. Gute Voraussetzungen für eine torreiche Begegnung.

Nur ein KSC-Sieg in den letzten zehn Gastspielen

Die HSV-Heimbilanz der vergangenen zehn Spiele gegen die Blau-Weißen: Sechs Siege, drei Unentschieden, nur eine Niederlage. Der letzte KSC Auswärtssieg in Hamburg liegt lange, lange zurück. Es war 1992, am 7. Spieltag, am Freitag, den 18. September, da waren die Badener mit 2:1 beim HSV erfolgreich. Doppeltorschütze: Mittelfeldchef Wolfgang Rolff.

Das Team des Karlsruher SC: Kahn - Wittwer - Bogdan - Metz - Nowotny - Reich - Bender - Rolff - Schütterle - Kirjakow - Krieg

Die Karlsruher Spieler (v.l.) Jan Männer, Michael Mutzel und Mario Eggimann bejubelten 2007 den vorzeitig perfekt gemachten Aufstieg. Bild: Ronald Wittek (dpa)

KSC-Trainer Eichner trifft auf einen Ex-Mitspieler und guten Freund: Michael Mutzel, inzwischen Sportdirektor des HSV. Auch zu Sebastian Dirscherl hat "Eiche" guten Kontakt. Der 33-Jährige Dirscherl war beim KSC Scout und Chefanalyst, hat diesen Job nun beim HSV. Auch der Torwarttrainer der Hamburger, Kai Rabe, hat eine KSC Vergangenheit, arbeitete acht Jahre beim Wildparkclub.

Treffen mit der Vergangenheit

Mittelfeldmann David Kinsombi war schon bei den "Blau-Weißen". Kinsombi ist im Moment Ergänzungsspieler beim HSV. Der KSC wiederum hat Xavier Amaechi vom HSV bis zum Saisonende ausgeliehen. Aber aufgrund dessen Corona Erkrankung ist sein Startelfeinsatz beim HSV kein Thema.

Für Amaechi blätterten die Hamburger 2,5 Millionen Euro als Ablöse hin. Doch der Offensivspieler schaffte es auch beim KSC nicht, über den Status eines Ergänzungsspieler hinauszukommen.