KSC dreht 0:2 in 2:2: Der Liveticker zum Nachlesen

2:2 nach 0:2: Der KSC erkämpft sich einen Punkt gegen Ingolstadt. Schmidt traf nach 24 Minuten nach einem Handspiel von O'Shaughnessy vom Punkt. Direkt nach der Pause erhöhte Bilbija mit einem Abstauber zum 2:0 für die Gäste. Die Gastgeber bewiesen Moral, kamen durch Schleusener (69.) und Hofmann (75.) zurück und hatten am Ende sogar noch die Chance auf den Sieg. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Spiel Danke fürs Mitlesen Der KSC erkämpft sich seinen 40. Punkt und sichert sich somit den Klassenerhalt. Bis nächste Woche! 90. Minute+4 Schlusspfiff Unter verhaltenem Jubel von den Rängen beendet der Schiedsrichter die Partie. 90. Minute+4 Wars das? Es gibt Einwurf für Ingolstadt an der eigenen Eckfahne 90. Minute+3 Gondorf daneben Der Kapitän zieht auf, verlädt dann noch zwei Verteidiger und schießt schließlich aus 16 Metern mit links weit vorbei. 90. Minute+2 Hofmann kommt zum Kopfball... ... nach einer Flanke von Gondorf, er bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. 90. Minute+1 Gelb für Franke Ein Wunder, dass hier alle noch auf dem Feld stehen. 90. Minute Vier Minuten Nachspielzeit ... und die beginnen gut: Jakob schlenzt aus 19 Metern an den Pfosten 90. Minute Wie lang gibt es obendrauf? Vier Minuten dürften es mindestens sein. 89. Minute Zeit rennt davon Schafft eine der beiden Mannschaften hier noch den Lucky Punch? 87. Minute Jakob aus der Distanz Der Linksverteidiger zielt aus 20 Metern etwas zu hoch. 86. Minute Harmlos Gaus zieht den Ball direkt auf Kuster. 85. Minute Gute Freistoßchance Ingolstadt Kobald foult am Sechzehnereck. 84. Minute Musliu humpelt zurück Ingolstadt hat bereits fünf Mal gewechselt, der Innenverteidiger muss auf die Zähne beißen. 83. Minute Erneute Verletzungsunterbrechung Wieder liegt ein Ingolstädter am Boden. Das dürfte einiges an Nachspielzeit geben. 82. Minute Großchance Schleusener Lorenz gibt den Ball flach nach innen. Hofmann dreht sich gut um seinen Gegenspieler und zieht ab. Der Ball landet bei Schleusener, der Jendrusch aus kurzer Distanz anschießt. 81. Minute Crunchtime Die letzten zehn Minuten laufen. 80. Minute Unglücklich Jakob flankt von links und trifft Lorenz am Rücken. 78. Minute Offizielle Zuschauerzahl 16.700 Fans sind heute im Karlsruher Wildpark. 77. Minute KSC drängt auf den Sieg Den Karlsruhern reicht der Punkt hier nicht. Zunächst muss aber ein Ingolstädter behandelt werden. 76. Minute Ingolstadt wechselt Gaus kommt für Röhl 75. Minute Der KSC gleicht aus!! Die nächste Ecke von Wanitzek und wer steht da im Zentrum?? Natürlich Hofmann, der die Kugel über die Linie wuchtet. 2:2!! 74. Minute Großchance Kobald Wanitzek bringt die Ecke auf Schleusener, der ins Zentrum verlängert. Kobald schießt aus kurzer Distanz aber ein Schanzer rettet auf der Linie. 73. Minute Schlussphase läuft Der KSC rennt weiter an und die Fans peitschen sie nach vorne. Nach einer Flanke von Schleusener schießt Choi aus dem Rückraum, sein Schuss wird abgefälscht und fällt beinahe noch oben rein. 71. Minute Irorere beinahe Wanitzek findet mit seiner Freistoßhereingabe den großen Innenverteidiger, der mit einer Bogenlampe Jendrusch prüft. 70. Minute Gelb für Antonitsch Der Abwehrspieler fällt Schleusener rund 33 Meter vor dem Tor. 69. Minute Schleusener verkürzt!! Die Ecke von Wanitzek kommt auf den Elfmeterpunkt, wo Schleusener hochsteigt und die Kugel stark einnickt. 67. Minute Gelb für Bilbija Der Torschütze zum 2:0 reißt Wanitzek im rechten Halbraum zu Boden. Ingolstadt wechselt doppelt: Pick und Schmidt gehen raus, Kutschke und Sulejmani kommen. 66. Minute Flanken im Monutentakt Erst Lorenz von links, dann Rabold von rechts. Gefährlich wird es aber nicht. 66. Minute Klare Torchancen fehlen weiterhin Choi flankt von rechts in Richtung von Schleusener, die Hereingabe ist aber zu weit. 64. Minute Antonitsch hat Hofmann im Griff Der Abwehrchef der Gäste ist Hofmann auch gewichtsmäßig ebenbürtig und zeigt bislang eine fehlerlose Partie. 63. Minute Wird es nochmal spannend? Der KSC hat hier noch genug Zeit für mindestens zwei Tore, irgendwann müssen die Spieler von Christian Eichner aber auch mal damit anfangen. 61. Minute Fans fordern Elfer Wanitzek geht von rechts in den Strafraum und bedient Hofmann, der gegen zwei Schanzer zu Boden geht. Schiedsrichter Thomsen entscheidet zur Verwunderung vieler KSC-Fans auf Freistoß für die Gäste, Köln widerspricht nicht. 59. Minute Ansätze sind da Kobald findet Schleusener mit einem langen Ball, der direkt per Hacke auf Hofmann ablegen will. Gut gedacht, die Umsetzung war aber extrem anspruchsvoll und geht schief. 58. Minute Wechsel bei den Gästen Röseler kommt für Schröck. 56. Minute Gute Aktion Choi legt parallel zum Strafraum quer auf Gondorf, der Jendrusch zu einer guten Parade zwingt. 56. Minute Fans sind noch dabei Die Südtribüne peitscht ihre Mannschaft weiter nach vorne. 55. Minute Vier von zehn Feldspielern ausgetauscht Gondorf und Wanitzek bilden das Mittelfeldzentrum, Jakob verteidigt hinten links, Rabold rechts. Lorenz und Choi bilden die Außen im Mittelfeld, vorne stürmen Schleusener und Hofmann. 53. Minute Vierfachwechsel Heise, Breithaupt, Goller und van Rhijn gehen, Rabold, Choi, Lorenz und Jakob kommen. 52. Minute Symptomatisch Breithaupt will einen Freistoß schnell ausführen, Heise ist aber noch nicht bereit und so geht der Ball ins Aus. 51. Minute Eichner reagiert Gleich drei Karlsruher machen sich bereit: Lorenz, Choi und Rabold holen ihre Trikots. 48. Minute Nächste Chance Ingolstadt Bilbija ist durch und will nochmal querlegen, Irorere klärt in höchster Not. 48. Minute Dickes Brett für den KSC Viele Fans hatten ihre Plätze noch gar nicht wieder eingenommen, da erhöhen die Gäste. Die Hereingabe kam von der rechten Seite, wo gleich mehrere Schanzer freistanden. Da waren wohl auch einige KSC-Spieler noch gedanklich in der Pause. 46. Minute Ingolstadt erhöht auf 2:0 Das war kein guter Start: Kuster kann einen Schuss aus 13 Metern noch abwehren, Bilbija staubt ab. 46. Minute Spiel läuft Der Ball rollt wieder. Bei Ingolstadt kommt Gebauer für Heinloth. Der KSC ist noch unverändert. Pause Zusammenfassung Der KSC ist bemüht, erspielt sich aber kaum nennenswerte Torchancen. Nach 14 Minuten hat Torhüter Markus Kuster Glück, dass sein Pass in die Füße von Florian Pick nicht bestraft wird. Nach 24 Minuten lässt sich Daniel O'Shaughnessy erst den Ball an der Eckfahne klauen und bekommt die Hereingabe im Anschluss an den Arm. Patrick Schmidt verwandelte den fälligen Elfmeter und so führen die Gäste zur Pause nicht unverdient mit 1:0. 45. Minute+4 Halbzeit Mit etwas Verspätung pfeift Schiedsrichter Thomsen zur Pause. 45. Minute+2 Gelb für Gondorf Nach einem Foul im Mittelfeld sieht der KSC-Kapitän die Gelbe Karte. 45. Minute+1 Drei Minuten Nachspielzeit ... die erste ist bereits halb abgelaufen 44. Minute Guter Auftritt der Gäste Die Schanzer verteidigen diszipliniert mit der ganzen Mannschaft und kommen nach eigenen Kontern immer wieder in gute Abschlusssituationen. Der KSC muss sich deutlich steigern, um dieses Spiel noch zu drehen. 41. Minute Druckphase Nun nistet sich der KSC kurzzeitig im Ingolstädter Strafraum ein, Hofmann versucht es per Fallrückzieher. Wirklich gefährlich wird es aber nicht. 39. Minute Geht noch was vor der Pause? Den Gästen spielen die vielen Unterbrechungen natürlich in die Karten, der KSC kann so nie dauerhaft Druck aufbauen. Fünf Minuten sind es noch bis zur Pause, Heinloth sieht Gelb für ein Foul an Schleusener. 36. Minute Gebrauchter Tag Irorere kommt, für O'Shaughnessy ist es mit dem verursachten Elfmeter und der Verletzung ein gebrauchter Tag. 35. Minute O'Shaughnessy erneut am Boden Für den Innenverteidiger scheint es doch nicht weiterzugehen, Irorere macht sich bereits. Beide Mannschaften nutzen die Unterbrechung für eine Trinkpause. 33. Minute Van Rhijn aus dem Rücken Der Rechtsverteidiger versucht es aus 18 Metern, der Schuss landet aber an einem Bein eines Verteidigers. 32. Minute Ingolstadt kontert Schmidt kommt nach einem schnellen Aufbauspiel der Gäste aus 19 Metern zum Abschluss. Sein Schuss geht nur Zentimeter am Pfosten vorbei. 32. Minute O'Shaughnessy spielt weiter Der Innenverteidiger ist wieder im Spiel. 30. Minute O'Shaughnessy wird behandelt Der Finne hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. 29. Minute Bajramovic vs. Schmidt Der Karlsruher Co-Trainer beschwert sich über eine vermeintliche Schwalbe des Torschützen, das gefällt diesem widerrum gar nicht. 28. Minute KSC fehlen weiter die Ideen Die Gastgeber sind bislang vor allem nach Standards gefährlich. 25. Minute Gelb für Schmidt Der Mittelstürmer holt Heise an der Mittellinie von den Beinen und sieht zu Recht die Gelbe Karte. 24. Minute Schmidt bleibt cool Der Elfmeterschütze schiebt locker rechts unten ein. 1:0 Ingolstadt. 22. Minute Elfmeter für die Gäste O'Shaughnessy lässt sich den Ball an der eigenen Eckfahne abluchsen und nimmt zum Blocken der Hereingabe dann die Hand zur Hilfe. Es gibt Elfmeter. 21. Minute Gute Variante Wanitzek und Heise spielen eine Ecke kurz aus. Wanitzek flankt von Sechzehnerrand in Richtung Hofmann, der aber geblockt wird. 20. Minute Warten auf die Chance Die Karlsruher tun sich aktuell schwer damit, sich selbst in gute Abschlusssituationen zu bringen. Die "Schanzer" stehen kompakt und machen die Räume eng. 18. Minute Pick knapp daneben Der Offensivspieler verfehlt aus 20 Metern den Winkel nur knapp. 17. Minute Van Rhijn resolut Der Rechtsverteidiger grätscht Franke den Ball sauber vom Fuß. 14. Minute Schrecksekunde Ingolstadt läuft nur hinterher und lässt sich teilweise sehr weit hinten rein drücken. Und dann ist da auf einmal die große Gelegenheit: Nach einem langen Ball kommt Kuster weit raus und spielt den Ball direkt in die Füße von Pick, der direkt flach abzieht. Kuster rennt zurück und rettet den Ball vor der Linie. 11. Minute Breithaupt muss weiter warten Nach einer Ecke kommt Breithaupt aus elf Metern zum Abschluss, verzieht aber knapp. Der Youngster wartet noch auf sein erstes Profitor. 10. Minute Guter Angriff Schleusener ist auf links durch und sucht in der Mitte Goller, der im letzten Moment gestört wird. 9. Minute Kurze Ruhephase Der KSC lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. 6. Minute Erste Ecke KSC Eine Flanke von van Rhijn wird geblockt. Wanitzek bringt die Ecke vom Tor weg, Hofmann kommt zu Fall aber es gibt zu Recht kein Elfmeter. 4. Minute Offener Beginn Ingolstadt versucht es über links mit Röhl, seine Hereingabe wird zur Ecke geklärt. Beide Mannschaften beginnen sehr offensiv. 3. Minute Breithaupt zwischen den Innenverteidigern Bei eigenem Ballbesitz spielt der KSC am Anfang mit einer Dreierkette, das hat der KSC in dieser Saison so noch nie gemacht. Nach einem langen Ball legt Wanitzek auf Hofmann ab, der aus 14 Metern knapp drüber schießt. 1. Minute Turbulente Szene Nach einem Einwurf von O`Shaughnessy lässt Torhüter Jendrusch den Ball fallen und erst Schleusener und dann Wanitzek können den Patzer nicht ausnutzen. 1. Minute Der Ball rollt Das Spiel läuft, der KSC spielt in der ersten Halbzeit mit der Südtribüne im Rücken. 18:29 Gleich geht's los Die Mannschaften laufen ein. 18:22 Gute Stimmung Stadionsprecher Martin Wacker liest die Mannschaftsaufstellung vor– und vor allem die Südtribüne hilft lautstark. 18:14 Perfekte Bedingungen 16 Grad, Sonnenschein, der Rasen in gutem Zustand – die Voraussetzungen für ein Fußballfest sind gegeben. Geleitet wird die Partie von Martin Thomsen, Assistenten sind Patrick Glaser und Dominik Jolk. Der Vierte Offizielle heißt Marc Philip Eckermann und Video-Assistent ist Tobias Welz. 18:05 Eichner auf der PK II Die Gäste planen bereits für die dritte Liga, die Aufgabe wird für den KSC laut Eichner dadurch aber nicht leichter: "Jeder einzelne Spieler wird versuchen, sich ins Blickfeld zu spielen, sei es beim aktuellen Verein oder bei einem zukünftigen." 17:52 Eichner erwartet "unangenehme" Gäste KSC-Coach Eichner sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf den heutigen Gegner: "Ich erwarte einen extrem motivierten und heißen Gegner. Das wird eine sehr unangenehme Aufgabe." 17:44 Zur KSC-Aufstellung Markus Kuster vertritt erneut Marius Gersbeck im Tor, der nach seiner Hand-OP bis Saisonende ausfällt. Der zuletzt gelbgesperrte Philip Heise kehrt in die Startelf zurück, dafür fehlt Daniel Gordon nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den HSV. Fabian Schleusener auf links ist als gelernter Mittelstürmer sicherlich die offensivste Variante auf den Außenbahnen, Benjamin Goller soll auf der anderen Seite seine Stärke im Eins-gegen-Eins auf den Rasen bringen. 17:38 Aufstellung Ingolstadt Die Gäste mit Trainer Rüdiger Rehm beginnen mit: Jendrusch - Musliu, Antonitsch, Schröck - Franke, Heinloth - Röhl, Preißinger - Pick, Bilbija - Schmidt. 17:32 Aufstellung KSC KSC-Trainer Christian Eichner schickt folgende Aufstellung ins Rennen: Kuster - van Rhijn, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Goller, Schleusener - Hofmann. 17:30 Herzlich willkommen zum Liveticker! Der KSC empfängt zum heutigen Zweitliga-Spiel den FC Ingolstadt. Mit einem Sieg (oder einem Unentschieden) könnten die Karlsruher endlich die 40-Punkte-Marke knacken und endgültig den Klassenerhalt feiern. In einer Stunde ist Anpfiff im Karlsruher Wildpark.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden