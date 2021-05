KSC zu Gast in Fürth: Trifft die Blau-Weißen die "Rache" der Kleeblätter?

Greuther Fürth ist absolut auf Aufstiegskurs. Auch, weil die Kleeblätter enorm auswärtsstark sind. In der laufenden Spielrunde wurden nur zwei Begegnungen auf gegnerischem Geläuf verloren. Beim FC St. Pauli - und: in Karlsruhe! Das habe man nicht vergessen, das wolle man am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) gegen den KSC auf heimischem Rasen "zurechtrücken", war aus Fürth zu hören. Die Fakten zum Spiel.

Die 2:3-Niederlage beim KSC in der Hinrunde wurmt die Franken noch mächtig. Das beeindruckt KSC Trainer Christian Eichner jedoch nicht. Er warnt aber davor, dass seine Mannschaft mit Greuther Fürth auf eine die Elf trifft, "die zu den spielstärksten Teams der Liga gehört. Da sind wir wieder klar der Außenseiter". Christian Eichner (KSC Trainer) betritt gut gelaunt das Stadion. Bild: Carmele/TMC-Fotografie Greuther Fürths Spielphilosophie heißt: Ballbesitzfußball, wann immer es geht. Bisher war die Kugel im Schnitt zu rund 55 Prozent unter der Kontrolle von fränkischen Profis. Auf eines müssen sich die Karlsruher aber besonders vorbereiten: die breitgefächerte Torgefahr auf Seiten des Gastgebers. Fürth hat ausgeklügelten Kader Der Grund: Der Kader wird seit Jahren klug zusammengestellt, wurde mit kleinem Geld, durchdachtem Plan und großem Fleiß immer verbessert. Da wurde zum Beispiel Mittelstürmer Dickson Abiama verpflichtet, vom SC Eltersdorf aus der Bayernliga - ein Volltreffer auf dem Transfermarkt. 26 Einsätze, fünf Tore, zwei Vorbereitungen. So etwas gelang dem SC hingegen seit Jahren nicht. Der Fürther Branimir Hrgota bejubelt seinen Treffer zum 2:0. Bild: Daniel Karmann/dpa Angreifer Branimir Hrgota führt die interne Torschützenliste der Kleeblätter mit 13 Treffern an. Havard Nielson erzielte schon neun Tore, Julian Green acht und Sebastian Ernst traf sieben Mal. KSC hat 19 von 41 Fürth-Matches gewonnen Im Vergleich der KSC: Tormaschine Philip Hofmann brachte es auf zehn Saisontreffer, gefolgt von Marvin Wanitzek mit sechs und Kyoung-Rok Choi mit fünf Toren. Logisch, dass die Fürther insgesamt viele Tore markierten, bisher genauer gesagt 60. Der KSC dagegen: 44. Bester Feldspieler in der Rangliste des Fachmagazins "Kicker" ist Fürths Linksverteidiger David Raum. Der 23-Jährige aus dem Nachwuchs der Fürther wird die Spielvereinigung Greuther Fürth im Sommer Richtung TSG 1899 Hoffenheim verlassen. Benjamin Goller (l) vom Karlsruher SC und David Raum vom SpVgg Greuther Fürth kämpfen um den Ball. Bild: Uli Deck/dpa 41 Spiele wurden zwischen den beiden Clubs in Liga 2 bisher ausgetragen. Davon gewannen die Badener 19, spielten zudem acht Partien remis. Auch auswärts, im Sportpark Ronhof, konnte der KSC überzeugen, feierte bei 28 Auftritten neun Erfolge, gestaltete sieben Begegnungen unentschieden. Die letzte Niederlage im Fränkischen war 2015. Kleeblätter sind enorm laufstark Der Cheftrainer der Gäste, Stefan Leitl, hat einen starken Punkteschnitt von 1,85 Zählern pro Partie. Eichner kommt auf 1,45 Zähler pro Partie. Die meisten Spiele im Trikot des KSC absolvierte Martin Stoll, der Abwehrspieler, der nun zum Trainerstab im Nachwuchsleistungszentrum gehört. Er trat in elf Partien gegen die Fürther an. Trainer Stefan Leitl steht bei einem Training auf dem Rasen. Bild: Daniel Karmann/Archiv Ein Grund für die Fürther Erfolge: Die enorme Laufleistung der Kleeblätter. Fürth belegt in diesem Ranking Position zwei, mit 3.626,74 Kilometern. Der KSC ist auf Rang 13. Die Teamleistung: 3.508,71 Kilometer.

