Noch 0:0: Das Spiel Werder Bremen gegen den KSC im Liveticker

Nach einer dreiwöchigen Liga-Pause geht es für den Karlsruher SC am Samstag um 13.30 Uhr zu Werder Bremen. Vor bis zu 10.000 Zuschauern im Weserstadion treffen die Badener auf die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga.

36. Minute Werder kontert Ducksch und Bittencourt versuchen sich durchzukombinieren, Kobald steht aber im Weg. Das Spiel flacht insgesamt eher ab, das kann dem KSC aber nur recht sein. 34. Minute Gelb für O’Shaughnessy ... nach einem Foul an Schmid, die erste Verwarnung für den finnischen Nationalspieler. 32. Minute Gersbeck auf die Tribüne Gersbeck schlägt den Ball nach einem Rückpass von Thiede ins Seitenaus. Aktuell fehlt beim KSC die Entlastung. 29. Minute Schrecksekunde Heise spielt einen fatalen Fehlpass auf Füllkrug. Gersbeck steht weit vor seinem Tor, der Bremer Stürmer versucht es direkt und verfehlt das leere Tor, Gersbeck wäre wohl aber noch mit den Fingerspitzen drangekommen. 27. Minute Groß in den Oberrang Werder lässt den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Am Ende versucht es Groß aus der zweiten Reihe, sein Schuss geht aber weit drüber. 25. Minute Erster Torschuss KSC Schleusener zieht mit rechts aus zwölf Metern flach ab, kein Problem für Pavlenka. 24. Minute Stark von Thiede Schmid zieht mit links ab, Thiede wirft sich in den Schuss. Nach der Ecke wird es gefährlich, als Ducksch auf den zweiten Pfosten flankt und Jung beinahe eingenickt hätte. 23. Minute Werder drückt Groß dringt von rechts in den Strafraum ein und kommt mit links zum Abschluss. Kobald blockt mit dem Rücken. 21. Minute Erste Chance Werder Veljkovic flankt aus dem linken Halbfeld auf Füllkrug, der zum Flugkopfball ansetzt und den langen Pfosten nur knapp verpasst. 19. Minute Frühes Pressing Zum ersten Mal gegen die Badener früh drauf und erobern direkt den Ball an der Mittellinie. Auf eine richtige Torchance warten bislang noch beide Mannschaften. 17. Minute KSC gut im Spiel Nach einer sehr druckvollen Anfangsphase der Werderaner ist die Begegnung jetzt offener. 15. Minute Gute Chance Wanitzek Schleusener und Hofmann machen den Ball im Strafraum gut fest. Hofmann legt auf Wanitzek ab. Sein Schuss wäre wohl gut gekommen, wird jedoch zur Ecke geblockt. Die bringt nichts ein. 13. Minute Veränderte Spielweise durch Corona-Pause? Ohne die ersten Minuten überbewerten zu wollen: Möglicherweise setzt Christian Eichner auch wegen der langen Pause und dem zumindest teilweise unklaren Gesundheitszustand seiner Spieler auf eine etwas ökonomischere Spielweise. 12. Minute Freistoß KSC Wanitzek bringt die Flanke aus dem rechten Halbfeld. Kobald legt auf Hofmann ab, dessen Schuss wird jedoch geblockt. 9. Minute Thiede foult Ducksch Freistoß für Werder aus dem linken Halbfeld. Ducksch bringt die Flanke. Gersbeck kommt nur halbherzig raus, Bittencourt wäre beinahe zum Abschluss gekommen. 8. Minute KSC steht ungewohnt tief Die Karlsruher lassen sich weit in die eigene Hälfte drängen. Frühestens ab der Mittellinie greifen Hofmann und Co. an. 6. Minute Ducksch beinahe durch Füllkrug sucht seinen Sturmpartner, sein Steilpass war aber einen Tick zu lange. Sonst wäre Ducksch alleine vor Gersbeck aufgetaucht. 5. Minute Abtasten Der KSC steht zunächst tief und versucht es dann nach Möglichkeit mit schnellem Spiel nach vorne. h3 class="ticker-entry"> 3. Minute Erste Annäherungsversuche des KSC Über die rechte Seite geht Thiede zweimal durch, richtig gefährlich wird es aber noch nicht. 1. Minute Werder stürmisch Die Gastgeber gehen früh drauf. Veljkovic begeht direkt ein Foul und auch Füllkrug langt kurz darauf gegen Wanitzek ordentlich zu. 1. Minute Anpfiff Der Ball rollt im Weserstadion. 13:28 Ausverkauftes Weserstadion Alle 10.000 Tickets wurden verkauft. Die Mannschaften dürften jeden Moment den Rasen betreten. 13:27 Kurzer Blick auf die Tabelle Werder (4., 35 Punkte) könnte mit einem Sieg, je nach Ergebnissen auf den anderen Plätzen, bis auf einen Punkt an Tabellenführer Darmstadt heranrücken. Der KSC (10., 26 Punkte) hat noch ein Spiel weniger, steht aber aktuell im gesicherten Mittelfeld. 13:21 Schiedsrichtergespann Frank Willenborg aus Osnabrück leitet die heutige Partie. An der Linie stehen Christian Bandurski und Fabian Porsch. Vierter Offizieller ist Lukas Benne und der Video-Assistent an diesem Tag ist Robert Kampka. In rund zehn Minuten rollt der Ball in Bremen. 13:17 Rahmenbedingungen 10.000 Zuschauer sind heute im Weserstadion erlaubt, Gästefans sind nicht zugelassen. Im Stadion gilt strikte Maskenpflicht, dennoch dürfte der Heimvorteil heute deutlich größer sein als noch in den vergangenen Wochen. 13:11 0:0 im Hinspiel Beim Duell am 21. August 2021, der ersten Begegnung der beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga, gab es keine Tore. Damals noch für Werder an der Linie: Markus Anfang, der mittlerweile vom DFB-Sportgericht wegen eines gefälschten Impfzertifikats für ein Jahr gesperrt wurde. 13:07 Eichner über den Gegner "Der Kader ist darauf ausgelegt, die Liga schnell wieder zu verlassen. Sie haben zuletzt enge Spiele gezogen und sich auch von einem Rückstand in Paderborn nicht aus der Bahn werfen lassen", so KSC-Trainer Christian Eichner über Werder. "Sie haben sich richtig gefunden und scheinen auf einem guten Weg zu sein, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden." 13:01 Wie fit ist der KSC? Nach dem Corona-Ausbruch beim KSC nach dem Pokalspiel in München stellt sich die Frage, wie gut die Verfassung der Mannschaft ist. "Ich bin überzeugt davon, dass die Jungs eine gute Vorbereitung für das Spiel hatten. Wir werden alles mitbringen, um auch in Bremen in die Nähe der drei Punkte zu kommen", sagte Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. 12:54 Formstarker Gegner Der SV Werder Bremen ist das Team der Stunde. Die letzten fünf Zweitliga-Spiele konnten die Bremer allesamt gewinnen. Vor allem die Offensive um Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt präsentiert sich derzeit in bestechender Form. In diesem Jahr erzielten die Werderaner bereits sieben Treffer und bezwangen Fortuna Düsseldorf mit 3:0 und den SC Paderborn nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3. 12:50 Englische Woche vor der Brust Bereits am Dienstag spielen die Badener erneut, der SV Sandhausen ist im Wildpark zu Gast. Gut möglich, dass Christian Eichner dann zumindest ein bisschen rotieren wird. Benjamin Goller, der Anfang der Woche erneut ausgeliehen wurde, darf heute bekanntlich nicht gegen seinen Vertragsgeber auflaufen, für Dienstag ist er jedoch sicherlich ein Startelfkandidat. 12:46 Cueto nicht im Kader Lucas Cueto hatte im Pokalspiel beim TSV 1860 München einen Schlag abbekommen und ist nicht rechtzeitig fit geworden. Malik Batmaz sitzt nach überstandener Sprunggelenksverletzung immerhin wieder auf der Bank. 12:40 Werder-Aufstellung Die Gastgeber spielen mit Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch. Das Team von Ole Werner bringt viel Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung mit. 12:34 KSC-Aufstellung Christian Eichner beginnt mit folgender Formation: Gersbeck - Thiede, O’Shaughnessy, Kobald, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Choi, Schleusener, Hofmann. 12:30 Herzlich willkommen zum heutigen Liveticker Der KSC tritt um 13.30 Uhr beim SV Werder Bremen an. ka-news.de begleitet die Partie wie immer im Liveticker.

